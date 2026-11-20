Gazi Orhanbey Camii'nde hırsızlık

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki merkez cami olan Gazi Orhanbey Camii'nde sabah namazı öncesi görevlilerin yaptığı kontrolde imamın odasının dağınık olduğu fark edildi. Yapılan incelemede, gece saat 03.00 civarında camiye girildiği ve cami görevlilerine ait olmayan eşyalarla birlikte camiye ait yaklaşık 6 bin lira ile imamın cep telefonunun çalındığı belirlendi.

Olayın ortaya çıkışı

Sabah namazı için camiye gelen imamın durumu polise bildirmesi üzerine Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk araştırmada hırsızlık olayının kamera kayıtlarına yansıyıp yansımadığı ve imdat anında herhangi bir tanık bulunup bulunmadığı incelendi.

Delil incelemesi ve soruşturma

Polisin tespitine göre şüpheli veya şüpheliler güvenlik kameralarının kayıt cihazını parçaladı. Olay yeri inceleme ekipleri imamın odasında yaptıkları çalışmada cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu; bu telefonun olay anındaki şüpheliye ait olabileceği değerlendirildi. Üzerinde parmak izi incelemesi başlatılan bu telefondan elde edilecek izler, odada tespit edilen diğer izlerle karşılaştırılacak.

Olay yerinde çalınan eşyalar arasında imamın cep telefonu ile camiye ait nakit para bulunduğu ve güvenlik kameralarının kayıt cihazının zarar gördüğü kaydedildi. Polis ekipleri, eldeki fiziksel delillerin analizine devam ederken şüphelilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Soruşturma kapsamında toplanan bulguların, parmak izi ve kamera kayıtlarının çözülmesiyle birlikte şüphelilere ulaştırılması hedefleniyor. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürdürmektedir.

BURSA’DA CAMİYE GİREN HIRSIZ, İMAMIN ODASINI DAĞITARAK CAMİYE AİT YAKLAŞIK 6 BİN LİRAYI VE İMAMIN CEP TELEFONUNU ÇALDI. GÜVENLİK KAMERALARININ KAYIT CİHAZINI DA PARÇALAYAN ŞÜPHELİ, OLAY YERİNDE KENDİ CEP TELEFONUNU UNUTTU.