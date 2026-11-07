Bingöl'de terörle mücadele operasyonunda DAEŞ şüphesiyle 1 tutuklama

Bingöl'de terör operasyonu:

Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlamasıyla bir şüpheli yakalandı.

operasyon ve gözaltı süreci:

Ekiplerin planlı müdahalesi sonucu yakalanan şüpheli emniyete götürüldü ve kimlik ile delil kontrolleri yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yasal sürecin seyri:

Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili adli süreç ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor; alınan tutuklama kararı doğrultusunda şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BİNGÖL’DE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI