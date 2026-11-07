Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bingöl'de terörle mücadele operasyonunda DAEŞ şüphesiyle 1 tutuklama

Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele ekiplerinin çalışmasında DAEŞ üyeliği suçlamasıyla yakalanan bir kişi, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bingöl'de terörle mücadele operasyonunda DAEŞ şüphesiyle 1 tutuklama

Bingöl'de terör operasyonu:

Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlamasıyla bir şüpheli yakalandı.

operasyon ve gözaltı süreci:

Ekiplerin planlı müdahalesi sonucu yakalanan şüpheli emniyete götürüldü ve kimlik ile delil kontrolleri yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

yasal sürecin seyri:

Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili adli süreç ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor; alınan tutuklama kararı doğrultusunda şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edildi.

BİNGÖL’DE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

BİNGÖL’DE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi
images

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu
images

İğdır'daki saldırıda operasyon sonuç verdi: beş zanlı tutuklandı
images

Teknik serviste şişen batarya montaj sırasında alev aldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Turkcell COP31'de 'daha fazla bit, daha az watt' yaklaşımını uluslararası sahneye taşıyor

Iğdır'da çevre yolu saldırısının şüphelilerinden beşi cezaevine gönderildi

Yeniköy'de bacadan yükselen alevler restoranda hasara neden oldu

Fenerbahçe Çorum deplasmanına son idmanla hazırlanıyor

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz