Bingöl'de terörle mücadele operasyonunda DAEŞ şüphesiyle 1 tutuklama

Bingöl'de terör operasyonu:
Bingöl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, DAEŞ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlamasıyla bir şüpheli yakalandı.
operasyon ve gözaltı süreci:
Ekiplerin planlı müdahalesi sonucu yakalanan şüpheli emniyete götürüldü ve kimlik ile delil kontrolleri yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
yasal sürecin seyri:
Soruşturmayı yürüten birimler, olayla ilgili adli süreç ve delil toplama çalışmalarını sürdürüyor; alınan tutuklama kararı doğrultusunda şüpheli ceza infaz kurumuna teslim edildi.
BİNGÖL’DE TERÖR OPERASYONU: 1 KİŞİ TUTUKLANDI
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