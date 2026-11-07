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Samsun'da çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

İlkadım'da Barış Bulvarı'nda, önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarpıp takla attı; sürücü yaralandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, manevra sonucu kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı ve takla atarak ters döndü.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Can A. yönetimindeki 34 CUP 227 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolü kaybeden araç kaldırıma çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp ters döndü.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve trafik ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN&#039;DA ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇIKARAK ÇÖP KONTEYNERİNE...

SAMSUN'DA ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇIKARAK ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTI. TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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