Samsun'da çöp konteynerine çarpan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, manevra sonucu kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı ve takla atarak ters döndü.

Kaza nasıl oldu:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Can A. yönetimindeki 34 CUP 227 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada kontrolü kaybeden araç kaldırıma çıkarak yol kenarındaki çöp konteynerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atıp ters döndü.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ve trafik ekipleri kaza yerinde inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN'DA ÖNÜNDEKİ ARACA ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇIKARAK ÇÖP KONTEYNERİNE ÇARPTI. TAKLA ATIP TERS DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.