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Teknik serviste şişen batarya montaj sırasında alev aldı

Osmaniye'de bir telefonun şişmiş bataryası teknik servis montajı sırasında aniden alev aldı; iş yeri sahibi yangını söndürerek olası faciayı önledi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Teknik serviste şişen batarya montaj sırasında alev aldı

Olayın gelişimi:

Osmaniye'nin Adnan Menderes Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir cep telefonu teknik servisinde yaşanan olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi Semih Duysak (32), kulaklık arızasıyla getirilen cihazı incelediğinde bataryanın şiştiğini fark etti ve müşteriyi değiştirilmesi konusunda uyardı. Müşteri batarya değişimini kabul etmedi; Duysak cihazın arızasını giderip montaj işlemine başladı.

Tamir sırasında alevlenme:

Duysak, cihazı toplarken şişmiş olan batarya aniden alev aldı. Ortamda kısa süreli panik yaşandı, alevler hızlıca yayılsaydı daha büyük bir yangına dönüşebilirdi. Duysak, ilk müdahaleyi kendisi yaparak yangının büyümesini engelledi ve alevleri kontrol altına almaya çalıştı. O anlar iş yerinin kameralarına yansıdı ve görüntülerde yaşanan panik açıkça görülüyor.

Söndürme ve uyarı:

Duysak, alevlerin kendi müdahalesine rağmen sönmediğini; birkaç dakika boyunca bataryanın sürekli olarak yanmaya devam ettiğini belirtti. Komşularından temin ettikleri yangın tüpü ile yangın söndürüldü. Duysak, vatandaşlara uyarıda bulunarak 'Şişmiş bataryalarınızı kurumsal firmalarda ya da bizim gibi yetkili teknik servislerde değiştirmenizi öneriyoruz' dedi ve kullanıcıların bu tür uyarıları dikkate almalarının önemine vurgu yaptı.

Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; iş yeri yetkilisi yangının kontrol altına alınmasının ardından normal çalışmaya geri döndü. Yetkililer, şişmiş bataryaların risk oluşturduğunu ve değişim konusunda tereddüt edilmemesi gerektiğini tekrar etti.

OSMANİYE’DE BİR CEP TELEFONU TEKNİK SERVİSİNDE TAMİR EDİLEN TELEFONUN ŞİŞMİŞ BATARYASI, CİHAZIN...

OSMANİYE’DE BİR CEP TELEFONU TEKNİK SERVİSİNDE TAMİR EDİLEN TELEFONUN ŞİŞMİŞ BATARYASI, CİHAZIN MONTAJI SIRASINDA ANİDEN ALEV ALDI. İŞ YERİ SAHİBİNİN KISA SÜRELİ PANİK YAŞADIĞI OLAY, GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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