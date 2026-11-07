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Valilik temsilcileri organ bağışı farkındalık standını ziyaret etti

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay ve protokol üyeleri, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nin organ bağışı standını ziyaret ederek bilgi aldı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Valilik temsilcileri organ bağışı farkındalık standını ziyaret etti

Ziyaret ve katılımcılar:

Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi tarafından oluşturulan bilgilendirme standını ziyaret etti. Ziyarette, 9. Kolordu Kurmay Başkanı Piyade Albay Kemal Kahraman, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ile diğer protokol üyeleri de yer aldı. Heyet, görevli sağlık personelinden standın işleyişi ve yürütülen farkındalık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Standın çalışmaları ve sunulan hizmetler:

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi bünyesinde organize edilen stant, Organ Nakli Koordinatörlüğü ve Organ Bağışı Koordinatörlüğü öncülüğünde faaliyet gösteriyor. Standta vatandaşlara organ bağışının önemi, bağış süreçleri ve başvuru koşulları hakkında bilgilendirme yapılıyor; organ bağışında bulunmak isteyen gönüllülerin başvuruları kabul ediliyor. Amaç, bağış bilincini yaygınlaştırmak ve toplumda duyarlılığı artırmaktır.

Vurgulanan mesaj ve hedefler:

Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, ziyaret sırasında organ bağışının organ nakli bekleyen hastalar açısından hayati önem taşıdığını belirtti. Özay, toplumun doğru şekilde bilgilendirilmesinin ve farkındalık çalışmalarının güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Yapılan bilgilendirmelerle tek bir bağışın birden fazla kişinin yaşamına umut olabileceği mesajı öne çıkarılıyor.

Standın ziyaretleri ve bilgilendirme faaliyetleri, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası çerçevesinde toplumda kalıcı bir duyarlılık oluşturmayı hedefliyor. Yetkililer, benzer etkinliklerle bağış sayısını artırma ve organ bağışı hakkında yanlış algıları düzeltme yönünde çalışmaların süreceğini ifade etti.

ERZURUM VALİ YARDIMCISI DİDEM DİNÇ ÖZAY, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ATATÜRK...

ERZURUM VALİ YARDIMCISI DİDEM DİNÇ ÖZAY, 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA HASTANESİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN ORGAN BAĞIŞI FARKINDALIK STANDINI ZİYARET EDEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI. ÖZAY, ORGAN BAĞIŞININ HAYATİ ÖNEM TAŞIDIĞINI BELİRTEREK TOPLUMSAL FARKINDALIK ÇALIŞMALARININ ARTIRILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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