Selfyfest’26 kampüslere taşındı: 250 binden fazla öğrenciyle müzik, spor ve interaktif etkinlikler

selfyfest’26 kampüslere taşındı:

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy, 2016’dan bu yana sürdürdüğü festival geleneğini bu akademik yılda da devam ettirdi. 6-23 Ekim tarihleri arasında Rize, Samsun, İzmir, Isparta, Ankara ve İstanbul kampüslerinde düzenlenen Selfyfest’26, öğrencilere gün boyu süren çok yönlü bir festival deneyimi yaşattı. Etkinlikler kapsamında açık hava konserleri, interaktif oyun alanları ve yenilikçi spor karşılaşmaları yer aldı; toplamda 250 binden fazla genç etkinliklere katıldı.

müzik ve spor programı:

Festival turu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Atılım Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kampüslerinde sahne aldı. Günün ilerleyen saatlerinde Murat Dalkılıç, Simge, Mert Demir, Fatma Turgut, KÖFN ve Edis sahneye çıkarak öğrencilere konser deneyimi sundu. Spor programında ise Selfy 3X3 Basketbol Turnuvası tek pota konsepti ile kampüslerde geniş katılım sağladı ve kendi üniversitelerinde birinci olan takımlar, 23 Ekimde İTÜ Ayazağa Kampüsü’ndeki Büyük Final’de karşılaştı. Turnuva şampiyonu, A Milli Basketbol Takımı’nın İstanbul’daki bir maçında Türk Telekom’un misafiri olma hakkı kazandı.

Festivalde ayrıca artırılmış gerçeklik (AR) tabanlı yeni nesil spor branşı HADO karşılaşmaları düzenlendi. HADO etkinlikleri, fiziksel hareketle dijital stratejiyi birleştirerek katılımcılara alışılmadık ve rekabetçi bir deneyim sundu.

gençlik odaklı deneyimler ve farkındalık çalışmaları:

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Selfy markasıyla üniversitelilerin hayatlarının her anına dokunmayı ve onların beklentilerine yönelik ayrıcalıklar sunmayı hedeflediklerini belirtti. Açıklamada, bol GB’lı avantajlı paketler, markalarla iş birlikleri ve eğlence odaklı etkinliklerle Selfy dünyasının büyütüldüğü vurgulandı.

Etkinlikler yalnızca eğlenceyle sınırlı kalmadı; kampüs duraklarında düzenlenen çoktan seçmeli Kahoot bilgi yarışmalarıyla gençlerin COP31 ve iklim eylemine ilişkin farkındalıkları artırılmaya çalışıldı. Bu uygulamalar, festival programına sosyal sorumluluk ve bilinçlendirme bileşenleri ekleyerek katılımcılara farklı bir kazanım sundu.

Selfyfest’26, müzik, spor ve dijital etkileşimi bir araya getirerek üniversite kampüslerinde yeni akademik yıla dinamik bir başlangıç yaptı. Organizasyonun geniş katılımı ve çeşitlenen etkinlik alanları, markanın gençlerle doğrudan temas kurma stratejisinin somut bir göstergesi oldu.

TÜRK TELEKOM'UN GENÇLİK MARKASI SELFY'NİN 2016 YILINDAN BU YANA GELENEKSEL OLARAK DÜZENLEDİĞİ SELFYFEST, BU YIL DA ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE EĞLENCE, MÜZİK VE SPORU ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDU.