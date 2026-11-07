İğdır'daki saldırıda operasyon sonuç verdi: beş zanlı tutuklandı

Olayın seyri:

İlimizde 3 Kasım 2026 tarihinde Söğütlü Mahallesi Çevre Yolu Caddesi'nde, 112 AFAD binası çaprazında silahlı saldırı meydana geldi. Olayın ardından başlatılan ilk inceleme ve güvenlik çalışmaları, bölgedeki emniyet birimlerinin hızlı müdahalesiyle yürütüldü.

Emniyetin koordineli operasyonu:

Soruşturmayı yürüten Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği öncülüğünde; Asayiş, İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket etti. Yapılan çalışmalar sonucu olaya karıştığı tespit edilen 7 şüpheli olay günü yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli süreç ve tedbir kararları:

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5 kişi mahkemece tutuklandı ve Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Diğer iki şüpheli için farklı adli kontrol tedbirleri uygulandı: biri konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiriyle, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet suçları kapsamında sürdüğü bildirildi.

Soruşturma ve delil toplama çalışmaları devam ederken, emniyet kaynakları sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve adli mercilerle koordinasyonun sürdüğünü belirtti.

Iğdır'daki silahlı saldırı olayında 5 şüpheli tutuklandı