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Bingöl'de umut sınavı: KPSS ön lisans oturumunda adaylar ter döktü

2026-KPSS ön lisans oturumu Bingöl'de gerçekleştirildi; adaylar 130 dakikada 120 soruyu Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde yanıtladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bingöl'de umut sınavı: KPSS ön lisans oturumunda adaylar ter döktü

Bingöl'de 2026-KPSS ön lisans oturumu:

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de sabah saatlerinde yoğun bir sınav atmosferi gözlendi. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-KPSS Ön Lisans Sınavı bugün saat 10.15'te başladı. Kentteki sınav merkezlerinde, memuriyet hayaliyle gelen adaylar Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerindeki soruları yanıtlamak üzere salonlara alındı.

Sınav süreci ve kurallar:

Sınav salonlarına giriş ve yerleştirme işlemleri görevliler eşliğinde gerçekleştirildi. Adaylara toplam 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi. Uygulama sırasında salondaki düzenlemeler, kimlik kontrolleri ve sınav kurallarına uyum dikkatle takip edildi; görevli personel sınav sürecini yönetti.

Adayların son hazırlıkları:

Sınav öncesi birçok aday sınava girecekleri okullara erken gelerek son hazırlıklarını yaptı. Sınavın başlamasına dakikalar kala merkezlerde yoğunluk yaşanırken, adaylar yerlerini aldıktan sonra sürecin başlamasıyla birlikte sınava odaklandı. Sınav uygulaması boyunca adayların zaman yönetimi ve sorulara odaklanması vurgulandı.

Genel çerçevede Bingöl'deki oturum, ÖSYM'nin belirlediği saat ve kurallar doğrultusunda yürütüldü; adaylar için KPSS, kamu kurumlarında görev alma yolunda önemli bir eşik olmaya devam ediyor.

Bingöl’de KPSS heyecanı

Bingöl’de KPSS heyecanı

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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