Operasyonun bulguları

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada 830,75 gram skunk, metamfetamin emdirildiği değerlendirilen bir bez parçası ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler ve soruşturma

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Bulundurmak ve Kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğeri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen maddelerin değerlendirilmesi

Ele geçirilen miktar ve kullanım biçimi, olayın ticari amaçlı uyuşturucu bulundurma ihtimalini güçlendiriyor. Dosya kapsamında yürütülen adli işlemler ve soruşturma süreci devam ediyor.

BİNGÖL’DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 830 GRAMDAN FAZLA SKUNK VE UYUŞTURUCU MADDE EMDİRİLDİĞİ DEĞERLENDİRİLEN BEZ PARÇASI ELE GEÇİRİLDİ