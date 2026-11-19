Karbonmonoksit zehirlenmesine karşı kış önlemleri çağrısı

İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeynuddin Bağdat, havaların soğumasıyla birlikte sobaların ve doğal gazlı sistemlerin daha yoğun kullanıldığını belirterek vatandaşları karbonmonoksit (CO) tehlikesine karşı uyardı. Bağdat, özellikle lodoslu ve rüzgarlı günlerde oluşabilecek olumsuz koşullara dikkat çekti.

Soba kullanımı ve dikkat edilmesi gerekenler:

Bağdat, 'Havaların soğumasıyla beraber sobayı tercih eden vatandaşlarımız ve doğal gaz kullanan konutlarımız var. Özellikle soba kullanan vatandaşlarımızın soba kurarken dikkat etmesi gereken hususlar var. Meteorolojinin verdiği bilgiler doğrultusunda lodoslu ve rüzgarlı günlerde uyumadan önce sobanın üzerine kömür atmamaları ve sobanın kapaklarını kapatmama hususunda uyarılar bulunuyoruz.' ifadelerini kullandı. Karbonmonoksit zehirlenmeleri lodoslu zamanlarda daha sık meydana geliyor çünkü gaz sinsi ve kokusuz olduğundan zehirlenme halinde kişiler uyuşma ve uyku hissi yaşayabiliyor.

Böyle bir his oluştuğunda vatandaşların öncelikle camları açıp odayı havalandırmaları ve temiz hava alacak şekilde kendilerini dışarı çıkarmaları gerektiği vurgulandı.

Kombi, baca ve menfez bakımı uyarıları:

Bağdat, bacaların her yıl Büyükşehir Belediyesi'nin yetkilendirdiği firmalara temizletilmesinin güvenlik açısından önemli olduğunu söyledi. Ayrıca kombi bakımlarının yetkili servislere yaptırılması, bacaların düzenli temizlenmesi ve menfezlerin kapatılmaması gerektiğini hatırlattı.

Bağdat, 'Küçük tedbirler büyük sonuçları engelliyor' diyerek, 'Bu zamana kadar bir şey olmadı diye düşünmeyelim. Tedbirlerimizi alalım ve hayata tutunalım' sözleriyle vatandaşları önlem almaya çağırdı.

İTFAİYE DAİRE BAŞKANI MUHAMMET ZEYNUDDİN BAĞDAT, SİNSİ ŞEKİLDE YAYILAN KOKUSUZ KARBONMONOKSİT GAZIYLA İLGİLİ VATANDAŞLARA UYARILARDA BULUNDU.