Düzce 112 acil çağrı merkezinde aylık genel değerlendirme

Düzce 112 Acil Çağrı Merkezinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik aylık değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya merkez müdürü Gönül Günaydın Çabukoğlu başkanlık etti.

toplantının katılımcıları:

Toplantıya sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD birim sorumluları katıldı. İlgili birimlerin temsilcileri, sahadaki işleyişi ve iletişim kanallarını karşılıklı olarak ele aldı.

gündem ve değerlendirmeler:

Toplantıda acil çağrı hizmetlerine ilişkin genel değerlendirmeler yapıldı; kurumlar arası eşgüdüm, çağrı karşılama süreçleri ve koordinasyonun sürdürülmesi öncelikli gündem maddeleri olarak görüşüldü. Katılımcılar, hizmet kalitesinin korunmasına ve ortak çalışma prosedürlerinin uygulanmasına vurgu yaptı.

DÜZCE 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ’NDE, SAĞLIK, EMNİYET, JANDARMA, İTFAİYE, ORMAN VE AFAD BİRİM SORUMLULARININ KATILIMIYLA GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.