Hendek'te şekerleme dükkanında silahlı saldırı

Sakarya’nın Hendek ilçesi Rasimpaşa Mahallesi Rasim Paşa Caddesi üzerinde 18 Kasım günü akşam saatlerine doğru bir işletme anlaşmazlığı kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada eski ortak olduğu belirtilen İ.D. (39), yanında getirdiği av tüfeği ile iki ortağa ateş açtı.

Olayın gelişimi:

Olay yaklaşık saat 19.00 sıralarında bir şekerleme dükkanında meydana geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelinin ateş etmesi sonucu işletme ortakları B.K. (29) ve Merve Kırcalı (19) yaralandı. İlk tespitlere göre B.K. her iki bacağından, Merve Kırcalı ise sol bacağından isabet aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra her iki kişiyi hayati tehlike kaydıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Merve Kırcalı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay, mahallede ve işletme çevresinde büyük üzüntü ve tedirginlik yarattı.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Saldırının ardından bölgeden kaçan İ.D.'nin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı. Polis ekipleri kısa süre sonra şüpheliyi ikametinin önünde, olayda kullanılan ruhsatlı av tüfeği ile birlikte ele geçirdi. Yapılan üst aramasında ayrıca 1 adet dolu fişek bulundu. Gözaltına alınan İ.D.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, savcılık ve polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili olarak resmi makamlar tarafından yapılacak adli tıp ve balistik incelemeler ile ifadelere bağlı olarak soruşturmanın yönü netleşecek. Mahalle sakinleri güvenlik ve adalet beklentilerini dile getirirken, yetkililer konuyla ilgili bilgilendirmeyi sürdüreceklerini açıkladı.

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