Okul çevresinde beklemeye sınırlama: Bolu Valiliği kararı

Bolu Valiliği, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde kamu düzenini korumak amacıyla il genelinde yeni bir uygulama başlattı. Karara göre okulla ilgisi bulunmayan kişilerin ilkokul, ortaokul ve lise bahçe, kapı önü ve yakın çevresinde beklemesine izin verilmeyecek; kurala uymayanlar hakkında işlem yapılacak.

Kapsam ve uygulanma biçimi:

Uygulama, eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü süre boyunca geçerli olacak şekilde düzenlendi. Okulların bahçesinde, kapı önünde ve yakın çevresinde bekleyen, gezinen veya bu davranışı alışkanlık haline getiren kişiler okul çevresinden uzaklaştırılacak. Ayrıca, öğrenci güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevresinde kimlik kontrolleri de gerçekleştirilecek.

Kararda, öğrencilerin yakınlarının da gereksiz yere okul çevresinde beklememesi gerektiği vurgulandı. Öğrenciler için de mazeretleri bulunmadığı sürece ders saatleri içinde ve dışında okul kapısı ve çevresinde beklemeye izin verilmeyeceği belirtildi. Bununla birlikte sportif ve kültürel faaliyetler uygulamanın dışında tutuldu.

Yaptırım, hukuki dayanak ve süre:

Karara uymayanlar hakkında idari işlem uygulanacak. Valiliğin açıklamasında, ihlallerin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66'ncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32'nci maddesi kapsamında değerlendirileceği bildirildi. Kuralların, yeni bir karar alınana kadar sonraki eğitim-öğretim dönemlerinde de yürürlükte kalacağı kaydedildi.

Valilik kararı, hem okul içi güvenliğin güçlendirilmesi hem de eğitim ortamının korunması amacını taşıyor; uygulamanın sahadaki denetimi ve ihlallere yönelik ceza prosedürleri yetkili birimlerce işletilecek.

BOLU VALİLİĞİ TARAFINDAN ALINAN KARARLA, OKULLA İLGİSİ BULUNMAYAN KİŞİLERİN OKUL BAHÇESİNDE, KAPISINDA VE ÇEVRESİNDE BEKLEMESİNE İZİN VERİLMEYECEK. KARARA UYMAYANLAR HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK.