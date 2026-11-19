Kepez'de motosiklet kazası

Antalya Kepez'de önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, motosikletin artçı konumunda bulunan Ali Hasan Yeşil hayatını kaybetti. Olayda motosikleti kullanan sürücü S.Ç. ile VIP minibüs sürücüsü Nedim G. rol aldı; kazanın ardından şüpheli sürücü tutuklandı.

Kaza anı ve görgü bulguları:

Kaza, Avni Tolunay Mahallesi Hürriyet Caddesi ile Batı Çevreyolu kesişimindeki köprülü kavşak girişinde gerçekleşti. İddiaya göre 07 CKF 269 plakalı VIP minibüs, Çakırlar istikametine seyir halindeyken refüj başlangıç bölgesine gelince aniden şerit değiştirerek önündeki 07 CNG 242 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, artçı konumunda bulunan Ali Hasan Yeşil motosikletten fırladı. Kazada motosiklet sürücüsü ile birlikte araç yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde artçıdaki Ali Hasan Yeşil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 2 aylık evli olduğu öğrenilen Yeşil'in cenazesi, ekiplerin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı; aile tarafından teslim alınıp toprağa verildi.

Soruşturma ve yasal işlem:

Kaza yeri raporları ve incelemelerde, VIP minibüs sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aniden şerit değiştirdiği ve trafik yer işaretlemelerine uymadığı tespit edildi. Kazanın ardından gözaltına alınan Nedim G., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KAZA (ARŞİV)