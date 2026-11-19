Çilimli'de köy köy sabah buluşması

Çilimli ilçesinde düzenlenen Köy Köy Sabahın Bereketi programı kapsamında vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi. Etkinlik, Topçular Mahallesi Ahmetçiler Camiinde gerçekleştirildi.

Program ve mekan

İlçe Müftülüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde gerçekleştirilen buluşmada cemaat, sabah namazını birlikte eda etti. Program, köylerde düzenlenen benzer etkinliklerin bir parçası olarak planlandı ve camideki ibadet ile sosyal buluşma unsurunu birleştirdi.

Katılım ve düzenleme

Programa Çilimli Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş ile Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız de katılarak etkinliği takip etti. Organizasyon, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilerek vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE, İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN “KÖY KÖY SABAHIN BEREKETİ” PROGRAMI KAPSAMINDA VATANDAŞLAR SABAH NAMAZINDA BİR ARAYA GELDİ. PROGRAMA KAYMAKAM AHMET ALİ ALTINTAŞ VE BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ DA KATILDI.