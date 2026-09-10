Sarıyer'de trafikte silah gösterme iddiası: Melisa Döngel'in şikayetiyle sürücü tutuklandı

Olayın özeti:

Sarıyer Poligon Mahallesi'nde 9 Eylül Çarşamba akşamı yaşanan olayda, oyuncu Melisa Döngel ile yanındaki arkadaşı M.F.S. trafikte ilerlerken başka bir araçtaki sürücüyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddialara göre sürücü A.Ö., araçtan inip Döngel'e ve arkadaşına doğru silah gösterdi. Her iki mağdur da şikayette bulundu.

Olayın gelişimi:

Görgü tanıkları ve mağdurların beyanları üzerine harekete geçen polis ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameraları ve aracın plakasına ilişkin çalışmayla şüphelinin tespitini sağladı. Emniyet müdürlüğündeki sorgulamanın ardından ekipler, şüpheliyi yakalayarak üzerinde ve aracında arama yaptı.

Soruşturma ve yargılama:

Polis tarafından ele geçirilen taşıma ruhsatlı silah delil olarak alındı. Adliyeye sevk edilen A.Ö., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliye ayrıca "Yasak yerde duraklama", "Saygısızca araç kullanma" ve "Muayenesiz araç kullanma" suçlarından idari para cezası uygulandı.

Soruşturma kapsamında emniyet ekiplerinin delil toplama çalışmaları ve kameraların incelenmesi sürüyor. Olayla ilgili mağdurların şikâyetleri dosyaya girerken, adli süreç devam etmektedir.

Oyuncu Melisa Döngel’i Sarıyer'de trafikte silahla tehdit eden sürücü tutuklandı