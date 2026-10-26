Dolar 49,7502 +0,12%
Euro 55,6975 +0,05%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.452,57 +0,65%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,80 -0,81%
--°

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Adıyaman İndere'de iki yakın arkadaşın şakası bıçaklanmayla sonuçlandı; bir kişi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı, şikayet yok.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bir gülüşün kazası: Adıyaman'da şakalaşma sonucu bıçaklı yaralanma

Olayın detayları:

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde iki yakın arkadaş arasında başlayan şakalaşma beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. Şakalaşma sırasında bıçağın vücuda batmasıyla M.S.Ç. isimli kişi yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra M.S.Ç.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Müdahaleyi yapan ekiplerin ve hastane yetkililerinin açıklamalarına göre yaralanma kazara meydana geldi.

Yaralının durumu:

Hastanede tedavi altına alınan M.S.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yapılan tetkik ve tedavinin ardından hastane yetkilileri, olayın bir şaka sırasında kazara gerçekleştiğini ve yaralının hayati tehlike taşımadığını belirtti.

Olayın tarafları arasında alınan bilgilere göre, yaralanan kişi arkadaşından şikayetçi olmadı; durumun kaza olduğu ifade edildi.

Soruşturma ve değerlendirme:

Güvenlik birimleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, olay yerinde ve ilgili kişilerden alınan ifadeler doğrultusunda olaya ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bu tür şakaların beklenmedik sonuçlar doğurabildiğine dair uzman görüşleri ve güvenlik uyarıları, benzer olayların önlenmesi açısından önem taşıyor.

ADIYAMAN’DA, İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ BIÇAKLI ŞAKALAŞMA SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, İKİ ARKADAŞ ARASINDAKİ BIÇAKLI ŞAKALAŞMA SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı
images

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı
images

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti