Eskişehir'de fuhuş soruşturması: 18 kişi cezaevine gönderildi

Operasyonun sonucu

Eskişehir merkezli yürütülen soruşturmada, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan kişilerden 18 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

Savcılık ve emniyet işlemleri:

Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler sonrası emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.A., D.A., K.Ö., M.E., İ.B.A., F.Ö., Z.Ö., D.C.G., E.Ö., O.U.G., Y.Y., M.E.G., M.T., A.K.A., E.İ.K., M.T., E.K. ve Ö.Ö. şeklinde kayda geçti. Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlıların sorgulamaları yapıldı ve tutuklanmalarına karar verildi.

Soruşturmanın kapsamı ve devamı:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve muhtemel bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla çalışmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Soruşturmanın devamında soruşturmaya ilişkin delil değerlendirmeleri ve olası bağlantıların araştırılmasına öncelik verileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN 18 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ