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Eskişehir'de fuhuş soruşturması: 18 kişi cezaevine gönderildi

Eskişehir merkezli soruşturmada 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini' suçlarıyla yakalanan 18 şüpheli, adli süreç sonrası mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:54

GÜNCELLEME: 26 Ekim 2026 - 16:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskişehir'de fuhuş soruşturması: 18 kişi cezaevine gönderildi

Operasyonun sonucu

Eskişehir merkezli yürütülen soruşturmada, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınan kişilerden 18 şüphelinin tamamı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

Savcılık ve emniyet işlemleri:

Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemler sonrası emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler S.A., D.A., K.Ö., M.E., İ.B.A., F.Ö., Z.Ö., D.C.G., E.Ö., O.U.G., Y.Y., M.E.G., M.T., A.K.A., E.İ.K., M.T., E.K. ve Ö.Ö. şeklinde kayda geçti. Eskişehir Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlıların sorgulamaları yapıldı ve tutuklanmalarına karar verildi.

Soruşturmanın kapsamı ve devamı:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve muhtemel bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla çalışmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. Soruşturmanın devamında soruşturmaya ilişkin delil değerlendirmeleri ve olası bağlantıların araştırılmasına öncelik verileceği belirtildi.

ESKİŞEHİR MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN 18 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK...

ESKİŞEHİR MERKEZLİ FUHUŞ OPERASYONUNDA YAKALANAN 18 ŞÜPHELİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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