Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,7041 +0,21%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.597,67 -0,50%
EUR/USD 1,1233 +0,15%
Brent Petrol 110,55 +0,91%
--°

Bir kilometrelik alan Ramazanoğlu’nda suya gömüldü: işletmeler mağdur

Çaycuma'ya bağlı Ramazanoğlu köyünde etkili yağış sonrası yaklaşık 1 kilometrelik alan sular altında kaldı; 4 ev, bir kereste fabrikası ve işletmeler etkilendi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 08:14

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 08:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bir kilometrelik alan Ramazanoğlu’nda suya gömüldü: işletmeler mağdur

Ramazanoğlu'nda su baskınının boyutu dron görüntüleriyle netleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde önceki gün etkili olan yağışlar, bölgede geniş çaplı su baskınlarına yol açtı. Dronla çekilen görüntüler, suyun yaklaşık 1 kilometrelik bir alanı kapladığını gösterirken, yerleşim ve ticari alanlarda önemli hasar oluştu.

etkilenen yerleşim ve işletmeler:

Görüntülerde, suyun altında kalan alanlarda 4 ev ile bir kereste fabrikası dikkati çekti. Daha önce tekstil atölyesi ve bir ekmek fırını da sular altında kalmıştı. Bölgedeki işletme sahipleri ve mahalle sakinleri, yaşanan zarar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Tekstil işletmesinin sahibi Hasan Hüseyin Ötgünç, iş yerinde 80 kişinin çalıştığını vurgulayarak hem işletme hem de çalışanların zarar görmemesi için yetkililerden acil destek talep etti. Fırın işletmecisi Lütfü Çaban ise mevcut su tahliye sisteminin yetersiz kaldığını, giderlerin genişletilmesi ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

altyapı eksikliği ve çözüm beklentisi:

Bölge sakinleri, su tahliye kanallarının ve yol altındaki büzlerin kapasitesinin incelenmesini, benzer mağduriyetlerin tekrarlanmaması için altyapı iyileştirmelerinin başlatılmasını talep etti. Dron görüntüleri, suyun geniş alana yayılmasının altyapı zafiyetleriyle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Olay, yerel işletmelerin üretim ve istihdam açısından oluşturduğu riski açığa çıkarırken, yetkililerin sahada inceleme yapması ve kısa vadede tahliye, uzun vadede ise altyapı güçlendirmesi planlarının paylaşılması bekleniyor. Görüntüler, hem bölge halkının hem de işletme sahiplerinin hasar tespit ve destek süreçlerinde hızlı hareket edilmesinin önemini ortaya koyuyor.

ZONGULDAK&#039;IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI RAMAZANOĞLU KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA...

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI RAMAZANOĞLU KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SU BASKINININ BOYUTU DRON GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI. YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK ALANIN SULAR ALTINDA KALDIĞI BÖLGEDE 4 EV İLE BİR KERESTE FABRİKASI DA SU BASKININDAN ETKİLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pasinler’de gönül köprüsü: DİTİB hatıra ormanı doğaya ve bağlara can verdi
images

İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetiminde yasak teyp ele geçirildi
images

Hassa’da 2 bin 100 metre beton asfaltla mahalle bağlantısı güçlendi
images

Zonguldak'ta karayolunda başıboş hayvanlar trafik tehlikesi oluşturuyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sonbaharda sağlıklı gebelik için dört öncelik

Pasinler’de gönül köprüsü: DİTİB hatıra ormanı doğaya ve bağlara can verdi

Girişimci doktora öğrencisinin voleybol yapay zekâsı 1,35 milyon TL destek kazandı

İznik Gölü'nde kaçak avcılık denetiminde yasak teyp ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi