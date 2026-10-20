Bir kilometrelik alan Ramazanoğlu’nda suya gömüldü: işletmeler mağdur

Ramazanoğlu'nda su baskınının boyutu dron görüntüleriyle netleşti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Ramazanoğlu köyünde önceki gün etkili olan yağışlar, bölgede geniş çaplı su baskınlarına yol açtı. Dronla çekilen görüntüler, suyun yaklaşık 1 kilometrelik bir alanı kapladığını gösterirken, yerleşim ve ticari alanlarda önemli hasar oluştu.

etkilenen yerleşim ve işletmeler:

Görüntülerde, suyun altında kalan alanlarda 4 ev ile bir kereste fabrikası dikkati çekti. Daha önce tekstil atölyesi ve bir ekmek fırını da sular altında kalmıştı. Bölgedeki işletme sahipleri ve mahalle sakinleri, yaşanan zarar nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

Tekstil işletmesinin sahibi Hasan Hüseyin Ötgünç, iş yerinde 80 kişinin çalıştığını vurgulayarak hem işletme hem de çalışanların zarar görmemesi için yetkililerden acil destek talep etti. Fırın işletmecisi Lütfü Çaban ise mevcut su tahliye sisteminin yetersiz kaldığını, giderlerin genişletilmesi ve kalıcı çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

altyapı eksikliği ve çözüm beklentisi:

Bölge sakinleri, su tahliye kanallarının ve yol altındaki büzlerin kapasitesinin incelenmesini, benzer mağduriyetlerin tekrarlanmaması için altyapı iyileştirmelerinin başlatılmasını talep etti. Dron görüntüleri, suyun geniş alana yayılmasının altyapı zafiyetleriyle bağlantılı olabileceğine işaret ediyor.

Olay, yerel işletmelerin üretim ve istihdam açısından oluşturduğu riski açığa çıkarırken, yetkililerin sahada inceleme yapması ve kısa vadede tahliye, uzun vadede ise altyapı güçlendirmesi planlarının paylaşılması bekleniyor. Görüntüler, hem bölge halkının hem de işletme sahiplerinin hasar tespit ve destek süreçlerinde hızlı hareket edilmesinin önemini ortaya koyuyor.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI RAMAZANOĞLU KÖYÜNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN MEYDANA GELEN SU BASKINININ BOYUTU DRON GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI. YAKLAŞIK 1 KİLOMETRELİK ALANIN SULAR ALTINDA KALDIĞI BÖLGEDE 4 EV İLE BİR KERESTE FABRİKASI DA SU BASKININDAN ETKİLENDİ.