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hasköy pazarında Türkiye’nin yöresel lezzetleri tezgahları doldurdu

Trabzon, Gümüşhane, Afyon, Ordu ve Hatay başta olmak üzere çeşitli illerden getirilen yöresel tereyağı, peynir, sucuk ve lokumlar Hasköy pazarında ilgi gördü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

hasköy pazarında Türkiye’nin yöresel lezzetleri tezgahları doldurdu

Hasköy’de pazar kuruldu

Muş’un Hasköy ilçesinde kurulan yöresel ürünler pazarı, Türkiye’nin farklı illerinden getirilen tatları ilçenin merkezine taşıdı. Etkinlikte yer alan tezgahlar, yöresel üreticilerin sunduğu doğal ve geleneksel ürünlerle vatandaşların beğenisine sunuldu. Pazar, hem ilçeye hareketlilik kazandırdı hem de farklı bölge lezzetlerini doğrudan tüketicilerle buluşturdu.

tezgahlarda hangi ürünler vardı:

Pazarda Trabzon, Gümüşhane, Afyon, Ordu ve Hatay gibi illerden getirilen ürünler yer aldı. Sunulan ürünler arasında tereyağı, peynir, sucuk, pestil, köme, lokum, çeşitli baharatlar ve meyve özleri bulunuyordu. Özellikle tereyağı ve peynir gibi süt ürünleri ile Afyon sucukları ve Hatay baharatları vatandaşların dikkatini çekti. Esnaf, satışların beklenenin üzerinde olduğunu ve gelen ilgiden memnun kaldıklarını aktardı.

esnafın ve ziyaretçilerin görüşleri:

24 yaşındaki Sultan Murat Aydın, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinden gelerek pazarda tezgah açtığını belirtti ve şunları söyledi: "Biz Trabzon Beşikdüzü’nden geldik. Trabzon’dan tereyağı ve peynir, Gümüşhane’den pestil ve köme, Afyon’dan sucuk ve kaymaklı, çikolatalı lokumlar getirdik. Ordu’dan çilek, yaban mersini ve kızılcık özlerimiz, Hatay’dan da baharat çeşitlerimiz var. Hasköy halkından şu ana kadar çok iyi tepkiler aldık. Bizi çok iyi karşıladılar ve yardımcı oldular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Beklentilerimizin de üzerinde bir ilgi gördük. Hasköy halkının desteğiyle güzel satışlar yaptık ve beklentilerimizi karşıladık".

Pazardan alışveriş yapan Ayşe Nur Bolcal, organizasyonun ilçeye farklı bir hava kattığını vurgulayarak, "Pazarın kurulmasından memnunuz. Güzel ve değişik bir etkinlik olmuş. Biz de ilk defa geldik ve beğendik. Böyle farklı ve güzel ürünlerin ilçemize getirilmesini istiyoruz. Çok güzel olmuş" ifadelerini kullandı.

Okuldan arta kalan zamanlarında tezgahlarda çalışan Ubeyt Şancı ise pazarın ilçeye dinamizm kazandırdığını belirterek, "İyi ki gelmişler. Ben de yanlarında çalışıyorum. Çok güzel ürünler getirdiler. Hasköy’de sık sık böyle etkinlikler düzenlensin" dedi.

Pazar, yöresel üreticiler ile tüketiciler arasında doğrudan bir bağ kurması ve Hasköy sakinlerinin farklı bölge lezzetlerini deneyimleme fırsatı bulması açısından olumlu karşılandı. Esnafın memnuniyeti ve vatandaşların ilgisi, benzer etkinliklerin ilerleyen dönemlerde tekrarlanabileceğine işaret ediyor.

VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ PAZARDA ESNAF, SATIŞLARDAN MEMNUN OLDUKLARINI İFADE ETTİ.

VATANDAŞLARIN İLGİ GÖSTERDİĞİ PAZARDA ESNAF, SATIŞLARDAN MEMNUN OLDUKLARINI İFADE ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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