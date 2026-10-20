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Palandöken'de uzlaşma ormanı: 35 hektarda 20 bin fidanla barış ve anma

Erzurum'da Palandöken'de açılan 35 hektarlık Uzlaştırma Ormanı'na 20 bin fidan dikildi; proje uzlaşmayı güçlendirip şehit yargı mensuplarını anıyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Palandöken'de uzlaşma ormanı: 35 hektarda 20 bin fidanla barış ve anma

Tören ve katılımcılar:

Erzurum'da, Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Uzlaştırma Ormanı, Palandöken Dağı eteklerinde düzenlenen geniş katılımlı bir törenle açıldı. Proje kapsamında toplam 35 hektarlık alana yaklaşık 20 bin fidan dikilmesi planlanıyor.

Törene; Erzurum Valisi Aydın Baruş, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akif Dorman, Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, Baro Başkanı Mesut Öner ile ilçe kaymakamları, belediye başkan yardımcıları, çok sayıda yargı mensubu ve uzlaştırmacı katıldı.

Uzlaştırma uygulaması ve çevresel hedef:

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yürütülen uzlaştırma süreçlerinde, uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlenmesinin yanı sıra manevi edimler de karara bağlanabiliyor. Uygulama kapsamında taraflarca kabul edilen fidan dikimleri, hem bireyler arasında uzlaşmayı pekiştiriyor hem de kentin yeşil alanlarına katkı sağlıyor.

Projenin çevresel boyutu, yalnızca ağaç dikiminden ibaret değil; Uzlaştırma Ormanı, toplumsal barış ve hoşgörünün somut bir göstergesi olarak planlandı. Uzlaştırma kararlarının doğaya dönüşmesi, yerel ekosisteme uzun vadeli fayda sağlayacak şekilde organize ediliyor.

Şehitlerin anısına adanmış fidanlar:

Ormanda, görevi başında şehit düşen yargı mensupları ve emniyet personelinin aziz hatırası için özel dikimler de gerçekleştirildi. Başta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ve İzmir Adliyesi saldırısı sırasında şehit olan polis memuru Fethi Sekin olmak üzere tüm şehitlerin anısı bu alanda yaşatılacak.

Yetkililer, her bir fidanın barışın, uzlaşının ve geleceğe karşı duyulan ortak sorumluluğun simgesi olduğunu vurguladı ve Uzlaştırma Ormanı'nın Erzurum'a ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

ERZURUM’DA ADALET BAKANLIĞI ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ...

ERZURUM’DA ADALET BAKANLIĞI ALTERNATİF ÇÖZÜMLER DAİRE BAŞKANLIĞI İLE ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEKLERİYLE HAYATA GEÇİRİLEN "UZLAŞTIRMA ORMANI", PALANDÖKEN DAĞI’NDA DÜZENLENEN GENİŞ KATILIMLI BİR TÖRENLE AÇILDI. TOPLAM 35 HEKTARLIK ALANDA YAKLAŞIK 20 BİN FİDANIN TOPRAKLA BULUŞACAĞI PROJE, HEM UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ DOĞAYLA BULUŞTURUYOR HEM DE ŞEHİT YARGI MENSUPLARININ HATIRASINI YAŞATIYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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