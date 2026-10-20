Sonbahar renkleriyle Gümüşhane'nin saklı patikalarında 15 kilometre

Hazan mevsiminin gelmesiyle bir renk cümbüşüne dönen Gümüşhane ormanlarında doğa severler, unutulmaz bir yürüyüşe imza attı. Gümüşhane Dağcılık, Doğa Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (GÜDAK) üyesi 22 sporcu, Çalık köyünden başlayıp Akçahisar köyünde sona eren 15 kilometrelik rotada kentin doğal ve tarihi dokusunu yerinde keşfetti.

Etkinlik rotası ve katılımcılar:

Gruptakiler, Çalık köyü merkezinden hareket ederek Guri mevkiine, Karatarla Tepe’ye, Yaylakıran mevkiine ve Karamusa Tepe’ye uzanan patikaları takip etti. Rota boyunca yer yer dik yamaçlar ve uzun süre kullanılmamış patikalarla karşılaşan sporcular, güneşli ve berrak hava eşliğinde ilerledi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Yüksel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan da katılarak etkinliğe destek verdi.

Yürüyüş öncesinde grup, Türk düşünce ve siyaset tarihi araştırmacısı Mustafa Çalık'ın kabrini ziyaret ederek dua etti. Kabir ziyaretinin ardından doğaya açılan sporcular, orman dokusunun sarı, turuncu, kırmızı ve kahverenginin bin bir tonuna büründüğü alanlarda yollarına devam etti.

Doğa zenginliği ve gözlemler:

Türkiye’de sonbaharın en etkileyici manzaralarından bazılarına ev sahipliği yapan Gümüşhane’nin coğrafi yapısının %60’ı dağlardan oluşuyor; yüksek kesimler yürüyüşe geniş görüş alanları sundu. Katılımcılar, parkur boyunca doğal olarak yetişen ve olgunlaşan kuşburnu, alıç ve ahlat topladı. Bu topluluk, mevsimin sunduğu dinginlik ve temiz hava içinde anılar biriktirdi.

Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Çalık, bölgenin bitki çeşitliliğine dikkat çekti ve doğa turizmi açısından şu değerlendirmeyi yaptı: 'Gümüşhane, sonbahar aylarında bütün orman renklerinin izlenebildiği, insanların doğayı rahatlıkla deneyimleyebildiği güzel bir coğrafya. Bu coğrafyada mantarlardan kuşburnuna kadar pek çok bitki türüyle karşılaşmak mümkün. Tüm doğaseverleri Gümüşhane’ye bekliyoruz.'

Çalık, köyün yerlisi olmasına rağmen parkurun bazı bölümlerini daha önce görmediğini belirterek etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. Katılımcılardan Ceylan Vargün ise yürüyüşün zihinsel dinlenme sağladığını dile getirerek, 'Çalık köyünde yaklaşık 14 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Sarı, turuncu ve kızıl renklerin hakim olduğu doğa manzarasında yol aldık. Ara ara yorucu ve zorlu anlar yaşasak da doğanın temiz havası tüm yorgunluğumuzu aldı' dedi.

Etkinlik, Gümüşhane'nin saklı köy yollarını görünür kılarken, bölgenin doğa turizmi potansiyelinin yerel aktörler ve yetkililerce birlikte değerlendirilmesi gerektiğini de hatırlattı. Katılımcılar, Akçahisar köyünde yürüyüşü başarıyla tamamlayarak sonbaharın sunduğu görsel zenginliği ve doğanın dinginliğini paylaştı.

GÜMÜŞHANE DAĞCILIK, DOĞA SPORLARI GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ (GÜDAK) ÜYESİ SPORCULAR, HAZAN MEVSİMİYLE BİRLİKTE ADETA BİR RENK CÜMBÜŞÜNE DÖNEN GÜMÜŞHANE DOĞASINDA 15 KİLOMETRELİK UNUTULMAZ BİR YÜRÜYÜŞE İMZA ATTI. ÇALIK KÖYÜNDEN BAŞLAYIP AKÇAHİSAR KÖYÜNDE SONA EREN YÜRÜYÜŞTE DOĞASEVERLER, UNUTULMUŞ TARİHİ PATİKALARI YENİDEN KEŞFEDEREK SONBAHARIN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİNİ YERİNDE DENEYİMLEDİ.