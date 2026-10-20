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Uludağ’da sonbaharın renk ve sesleri pınarlarla hayat buluyor

Sonbaharda Uludağ eteklerinde sarı-turuncu yapraklar, zirveden süzülen kar suları ve coşkulu pınarlar doğaseverlere görsel ve işitsel bir şölen sunuyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 09:02

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 09:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Uludağ’da sonbaharın renk ve sesleri pınarlarla hayat buluyor

sonbaharın görsel ve işitsel şöleni:

Uludağ etekleri, sonbaharın tüm tonlarıyla örtünürken yağan yağmurlar ve zirveden süzülen kar suları doğada çarpıcı bir ritim oluşturuyor. Yaprakların sarı ve turuncunun her tonune büründüğü yürüyüş yollarında, coşkuyla akan dereler yalnızca görsel değil, aynı zamanda melodik bir eşlik sağlıyor.

Doğaseverler için bu akışlar, kilometrelerce uzanan sessizliğin içinde mola verme ve manzarayı kaydetme anı sunuyor; berrak suların aşağı doğru süzüldüğü vadiler fotoğraf karelerinde unutulmaz sahneler yaratıyor.

tarihten bugüne pınarların sesi:

Tarih boyunca mitolojiye ve seyahatnamelere konu olan Uludağ pınarları, hâlâ gür sesini koruyor. Evliya Çelebinin ölümsüz ifadesi "Velhasıl Bursa sudan ibarettir" ve bölgeyi "ab-ı hayat" olarak nitelendirmesi, bölgenin su zenginliğine dair tarihsel algıyı günümüze taşır. Bu anlatılar içinde 1060 pınarlı Uludağ betimlemesi, suyun bölge kimliğinde ne denli merkezi olduğunu gösteriyor.

edebiyatta ve kent belleğinde su:

Usta edebiyatçı Ahmet Hamdi Tanpınar ise Bursa suyunu şiirsel bir dille tanımlamış: "Bursa’da su sesi, bir rüyanın uyanık tarafıdır. Uludağ’ın karlarından süzülen bu gümüşten iplikler, şehrin damarlarında dolaşan asil bir kandır". Bu betimleme, pınarların kent yaşamı ve kültürel bellekteki yerini gözler önüne seriyor.

cennet bahçesi mirasının izleri:

Bithinya Krallığı’ndan günümüze uzanan su tesisleri ve bereket anlatıları, Uludağ’ın tarih boyunca süregelen su zenginliğini doğruluyor. Kaynak metinler ve eski gezgin notlarında yer alan ifadele ri yansıtan bir şekilde, bölge bir zamanlar 28 akarsu, 13 ayazma ve 145 içilebilir su kaynağı ile doğanın cömert davrandığı alanlardan biri olarak tanımlanıyor. Ayrıca, Evliya Çelebi’nin 23 bin evde aktığını belirttiği pınarlar, Bursa’nın tarihsel dokusunu biçimlendirmeye devam ediyor.

Sonbaharda Uludağ’a yapılan yürüyüşler, sadece mevsimin renklerini izlemek değil; aynı zamanda yüzyıllardır aktarılan su hikâyelerini dinlemek için de bir fırsat sunuyor. Zirveden vadilere inen ince suların ritmi, hem doğa severleri hem de kent hafızasını canlı tutan herkesi etkiliyor.

SONBAHARIN TÜM RENKLERİNİ BARINDIRAN ULUDAĞ&#039;IN ETEKLERİNDE, YAĞAN YAĞMURLAR VE ZİRVEDEN SÜZÜLEN...

SONBAHARIN TÜM RENKLERİNİ BARINDIRAN ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE, YAĞAN YAĞMURLAR VE ZİRVEDEN SÜZÜLEN KAR SULARI ETKİLEYİCİ BİR DOĞA ŞÖLENİ SUNUYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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