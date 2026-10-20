Bursa'da NEV Esentepe'nin ödeme krizi çalışanların tepkisini büyüttü

Bursa Tabip Odası'nın çağrısı:

Bursa'da NEV Esentepe Hastanesi önünde, ücretlerini aylardır alamadıklarını belirten hekimler ve sağlık çalışanları için Bursa Tabip Odası tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, çalışanların aylardır ücretlerini alamamalarına ve sonrasında işlerinden çıkarılmalarına yönelik tepki dile getirildi.

Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, hastanede yaşanan ekonomik krizin bedelinin çalışanlara ödettirildiğini vurguladı. Firdin, 'Bugün burada, altı aydır ücretlerini alamayan ve sonunda işlerinden çıkarılan hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerine destek vermek için bulunuyoruz' sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Firdin açıklamasında, özel sağlık sektöründeki yapısal sorunlara dikkat çekerek hekim ücretlerinin yönetimlerce tek taraflı belirlenmesi, performans ve hak ediş hesaplarının şeffaf olmaması ile artan ciro baskısının hekimlerin ekonomik güvencelerini ve mesleki bağımsızlıklarını tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca sağlık hizmetine erişimin aksamasının toplumun da meselesi olduğunu söyleyerek kamusal sorumluluğun altını çizdi.

Çalışanların talepleri ve iddialar:

Hekimler adına yapılan açıklamada, çalışanların yalnızca maaş talep etmediği; aynı zamanda emeğin onurunu ve mesleki haklarını korumak için bir araya geldikleri ifade edildi. Hekimler, 'Aylardır maaşlarımızı alamıyoruz. Yaklaşık altı aydır hastalarımızı muayene ediyor, ameliyatlara giriyor, nöbet tutuyor, yaşam kurtarmak için çalışıyoruz' diyerek sürecin sağlık hizmeti sunumunu sürdürürken yaşadıkları maddi mağduriyeti aktardı.

Açıklamada ayrıca hastanedeki diğer personelin ve temizlik işçilerinin de 3-4 aydır ücretlerini alamadığı, yıllardır çalışan birçok emekçinin kıdem tazminatı dahil haklarını alamadan işsiz kaldığı bildirildi. Hekimler, hastane yönetiminin sorunların çözüleceğine dair açıklamalarına rağmen vaat edilen ödeme takvimine uyulmadığını hatırlattı; Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Kopal'ın 11 Eylül 2026 tarihli açıklamasında sorunların bir ay içinde çözüleceği belirtilmiş olmasına rağmen alacakların hâlâ ödenmediği belirtildi.

Hekimler, sürecin hastanenin borç ilişkileri, ticari kararları ve yönetim süreçleriyle alakalı olduğunu savunarak bu yükün çalışanlara yüklenmesini kabul etmediklerini söylüyor. Açıklama, 'Bizler ayrıcalık istemiyoruz. Yalnızca çalışarak kazandığımız, alın terimizle hak ettiğimiz ücretlerimizi istiyoruz' ifadeleriyle sona erdi.

Kurumlardan istenen adımlar:

Bursa Tabip Odası ve hekimler, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlara; hastanenin mali yapısının, finansal işlemlerinin, yönetim süreçlerinin ve çalışanlara karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesinin nedenlerinin kapsamlı ve şeffaf biçimde araştırılmasını talep etti. Öncelikli istek ise mağdur edilen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ödenmeyen ücretlerinin, tazminatlarının ve diğer yasal haklarının eksiksiz karşılanmasıdır.

Açıklamada ayrıca, 'Bir hastane kapanabilir, bir şirket iflas edebilir. Ancak ne hekimlerin ve sağlık çalışanlarının alın teri ne de hastaların sağlık hakkı bir şirketin bilançosunda kaybolup gidemez' denilerek, özel sağlık kuruluşlarında ücretlendirme ve hak ediş sistemlerinin şeffaflaştırılması ile hekimlerin çalışma şartları ve mesleki bağımsızlıklarının güvence altına alınması çağrısı yinelendi.

BURSA'DA NEV ESENTEPE HASTANESİ'NDE YAŞANAN EKONOMİK SORUNLAR NEDENİYLE ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARINI BELİRTEN HEKİMLER VE SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN HASTANE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.