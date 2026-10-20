Zonguldak'ta karayolunda başıboş hayvanlar trafik tehlikesi oluşturuyor

karayolunda başıboş hayvanların yarattığı tehlike:

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi ile Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolunda, özellikle Nebioğlu güzergâhındaki iki nokta ile Perşembe Kavşağı çevresinde başıboş hayvanların dolaşması sürücüler için devam eden bir tehdit oluşturuyor. Yoldaki hayvanlar aniden yola çıkabiliyor, bu da hem aracın kontrolünü kaybetme riskini hem de ani manevra gereksinimini artırıyor.

bölgede yaşanan olay ve geçmiş kaza:

Aynı kara yolunda, yaklaşık 3 ay önce başıboş hayvanlar nedeniyle 3 aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana gelmişti. Aradan geçen zamana rağmen hayvanların yol kenarlarında ve kavşaklarda dolaşmaya devam etmesi, benzer kazaların tekrarlanabileceği endişesini güçlendiriyor.

sürücülerin beklentileri ve riskler:

Sürücüler, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan önce yetkililerin gerekli tedbirleri almasını talep ediyor. Trafikteki riskin azaltılması için yol kenarı denetimleri, hayvanların korunması ve sürücü bilgilendirme önlemleri gibi adımların atılması gerektiği vurgulanıyor. Gece görüşü zayıf olan sürücüler ve yüksek hızla seyreden araçlar açısından bu durum özellikle tehlikeli kabul ediliyor.

ÇAYCUMA İLÇESİ İLE PERŞEMBE BELDESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KARA YOLUNDA BAŞIBOŞ HAYVANLAR SÜRÜCÜLER İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.