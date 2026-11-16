Bir ömür sonra yeniden evet: 93 ve 92 yaşındaki çift Ünye'de nikâh tazeledi

Ünye'de yıllar sonra nikâh:

Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan 93 yaşındaki Emine Sarı ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı, ortak yaşamlarına yeniden resmiyet kazandırmak üzere nikâh masasına oturdu. Çiftin yeniden nikâh kıymak istemesi üzerine harekete geçen Ünye Belediyesi, işlemlerin şehir merkezinde tamamlanması için gerekli destek ve organizasyonu sağladı.

Belediyenin organizasyonu nasıl gerçekleşti:

Ünye Belediyesi ekipleri, çiftin evlerinden alınmasıyla başladı. Evde gerçekleştirilen fotoğraf çekimi, nikâh başvurusu ve sağlık raporu işlemleri belediye yetkilileri tarafından organize edildi. Hazırlıkları tamamlanan işlemler, Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde yapılan törenle noktalandı.

Tören ve katılımcılar:

Törenin kıyılmasını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı üstlendi. Nikâhta, Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ile Çatak Mahallesi Muhtarı Havva Çetinkaya nikâh şahidi olarak yer aldı. Resmî işlemler ve tanıklıkların ardından çiftin nikâhı kıyıldı; tören, toplu fotoğraf çekiminin tamamlanmasıyla sona erdi.

Yaşları ve yaşanmışlıklarıyla dikkat çeken Emine ve Mehmet Sarı çifti, belediyenin desteği sayesinde yıllar sonra hayatlarını yeniden birleştirerek çevrelerindeki yakınlarının ve yetkililerin katıldığı sade bir törenle evliliklerini tazeledi.

Asırlık çınarlar, yıllar sonra yeniden nikah masasına oturdu