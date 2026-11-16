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Samsun'da her gebeye dijital ebeyle kesintisiz takip

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, 'Her Gebeye Bir Ebe' projesine dijital erişim ekleyerek 58 koordinatör ebe aracılığıyla yaklaşık 6 bin gebeyle online danışmanlık sunuyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun'da her gebeye dijital ebeyle kesintisiz takip

Samsun'da her gebeye dijital ebeyle kesintisiz takip

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, anne ve bebek sağlığını güçlendirmek amacıyla yürütülen "Her Gebeye Bir Ebe" projesine dijital bir katman ekledi. Koordinatör ebeler, gebeliğinin son üç ayına girmiş anne adaylarını evlerinde ziyaret ederken yüz yüze görüşmenin mümkün olmadığı durumlarda Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi üzerinden online danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

uygulamanın tanıtımı ve uygulama biçimi:

Dijital uygulamanın tanıtımı Canik Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen programla yapıldı. Programda koordinatör ebeler ile iki anne adayı arasında canlı bir online görüşme gerçekleştirildi. Ekran üzerinden yapılan görüşmelerde anne adaylarının gebelik süreçlerine ilişkin bilgi alındı; doğuma hazırlık, normal doğum, anne sütü ve bebek bakımı gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, anne adaylarının merak ettikleri sorular koordinatör ebeler tarafından yanıtlandı.

Koordinatör ebeler, ev ziyaretine katılamayan, çalışan ya da çeşitli nedenlerle evde sağlık personeliyle görüşmek istemeyen gebelere uzaktan erişim yoluyla ulaşarak düzenli takip sağlıyor. Gerektiğinde anne adayları, koordinatör ebeler tarafından sağlık kuruluşlarına yönlendirilebiliyor; dijital sistem, yüz yüze danışmanlığın mümkün olmadığı durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülmesini amaçlıyor.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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