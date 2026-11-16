Ege'nin ilk diyabet teknolojileri merkezi İzmir'de hizmete girdi

İzmir'de yeni merkez neler sunuyor:

İzmir Şehir Hastanesi bünyesinde kurulan Diyabet Teknolojileri Merkezi hizmete açıldı. Merkez, Ankara ve Kocaeli'nin ardından Türkiye'de üçüncü; Ege Bölgesi'ndeki ilk ve en büyük merkez olma özelliğini taşıyor. İzmir ve çevre illerde yaşayan diyabetli çocuklara yönelik olarak tasarlanan merkez, ileri teknoloji cihazlar, uzman hekim kadrosu ve hasta eğitimi hizmetlerini bir araya getiriyor.

sunulan teknolojiler ve uzman desteği:

Merkezde sürekli glikoz izleme sistemleri (CGM), insülin pompaları ve gelişmiş tedavi teknolojileri gibi modern araçlar kullanılacak. İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, diyabet yönetiminde teknolojinin önemine dikkat çekerek, kan şekeri takibinin, beslenme planlamasının ve tedavi düzeninin günün her anında izlenmesinin yaşam kalitesi için kritik olduğunu vurguladı. Merkez, hastaların bu süreçleri daha etkin yürütmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

bölge için taşıdığı önem ve hasta sayıları:

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, merkezin sağlık hizmetlerinin niteliğini ve çeşitliliğini artırarak bölgeye önemli bir kazanım sunduğunu belirtti. Çocuk Endokrinoloji Kliniği İdari Hizmetler Sorumlusu Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar ise kliniğin düzenli takip ettiği 800'ün üzerinde diyabetli çocuk ve ergen bulunduğunu, bu sayının giderek arttığını aktardı. Dündar, merkezde görev alacak hekimlerin uluslararası standartlarda kabul gören en üst düzey yetkinliklere sahip olduğunu ifade etti.

Merkezin öncelikleri arasında teknoloji destekli diyabet yönetiminin yaygınlaştırılması, çocukların tedavi süreçlerinin bireyselleştirilmesi ve ailelerin eğitimi yer alıyor. Uzman desteği ve cihaz kullanımının entegrasyonu sayesinde hedef, kan şekeri kontrolünü daha etkin hale getirerek çocukların günlük yaşam kalitesini artırmak olarak öne çıkıyor.

Hizmete giren merkez, hem tanı ve takip süreçlerinde hem de eğitim ve danışmanlık alanlarında bölgedeki diyabet bakımını güçlendirmeyi amaçlıyor. Aileler ve bakım verenler için düzenlenecek eğitim programları ve multidisipliner yaklaşım sayesinde, çocukların uzun vadeli sağlık sonuçlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ BÜNYESİNDE KURULAN DİYABET TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ HİZMETE AÇILDI