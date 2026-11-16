Mezunundan kariyer dersleri: Tahsin Hasoğlu iletişim öğrencileriyle buluştu

Tahsin Hasoğlu'ndan kariyer ve mizah üzerine söyleşi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşide, sosyal medyada tanınan içerik üreticisi ve stand-up sanatçısı Tahsin Hasoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, fakültenin önemli buluşmalarından biri olarak Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda gerçekleşti ve akademisyenlerle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Söyleşinin odağı:

Hasoğlu konuşmasında kariyerinin ilk yıllarından günümüze uzanan süreçte edindiği deneyimleri paylaştı. Sosyal medyada mizah içeriklerinin nasıl üretildiği, stand-up gösterilerinin ve dijital içeriklerin birbirini nasıl etkilediği konusunda örnekler verdi. Konuşmanın önemli bölümlerinden biri, mizahın toplum içindeki dönüşümü ve Türk mizah kültürünün güncel dinamikleriydi; Hasoğlu, mizahın gitgide daha kısa, görsel ve etkileşim odaklı hâle geldiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca dijital platformların içeriklerin geniş kitlelere ulaşmasındaki rolü detaylandırıldı. Öğrencilerle içerik üretim süreçleri, hedef kitle belirleme, etkileşim yönetimi ve sürdürülebilir içerik stratejileri üzerine pratik öneriler paylaşıldı. Hasoğlu, kendi üretim rutini ve mezun olduğu fakülteden aldığı desteğin kariyerine katkılarını da aktardı.

Yapay zekâ ve mizah geleceği:

Söyleşide dikkat çeken bir diğer konu yapay zekâ teknolojilerinin mizah üretimine olası etkileriydi. Hasoğlu, yapay zekânın içerik üretiminde araç olarak kullanılabileceğini ancak mizahın incelikli ve bağlama duyarlı yapısının insan deneyimi gerektirdiğini belirtti. Katılımcılarla yapılan soru-cevap bölümünde yapay zekâ destekli üretim ve etik sorumluluklar tartışıldı.

Etkinlik samimi bir atmosferde ilerledi; öğrencilerin soruları ve uygulamalı örnek talepleri üzerine Hasoğlu, pratik tavsiyeler verdi. Konuşmanın yanı sıra kariyer planlaması, sahne deneyimi kazanma yolları ve dijital mecralarda sürdürülebilir içerik üretimi üzerinde duruldu.

Hasoğlu, aynı zamanda geçmişte fakültede misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptığını hatırlatarak üniversiteyle olan bağlarını ve ilk yıllarında fakülteden gördüğü desteğin önemini vurguladı. Bu kişisel bağ, söyleşinin hem bilgilendirici hem de duygusal bir boyut kazanmasını sağladı.

Söyleşi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, Dekan Prof. Dr. Mustafa Akdağ tarafından Hasoğlu'na takdim edilen teşekkür belgesi ile son buldu ve katılımcılar arasında mesleki deneyim paylaşımıyla zenginleşen bir buluşma olarak değerlendirildi.

İLETİŞİM FAKÜLTESİNİN 25. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖYLEŞİ, DEKAN PROF. DR. MUSTAFA AKDAĞ TARAFINDAN TAHSİN HASOĞLU'NA TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLMESİYLE SONA ERDİ.