Dolar 50,3891 +0,09%
Euro 55,4861 -0,02%
Bist 11.839,01 -0,03%
Altın Gram 6.301,33 +0,08%
EUR/USD 1,1007 -0,19%
Brent Petrol 93,61 -2,33%
--°

Mezunundan kariyer dersleri: Tahsin Hasoğlu iletişim öğrencileriyle buluştu

Erciyes Üniversitesi mezunu ve içerik üreticisi Tahsin Hasoğlu, fakültenin 25. yıl etkinliğinde mizah, dijital içerik ve yapay zekâyı öğrencilerle tartıştı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 16:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Mezunundan kariyer dersleri: Tahsin Hasoğlu iletişim öğrencileriyle buluştu

Tahsin Hasoğlu'ndan kariyer ve mizah üzerine söyleşi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesinin kuruluşunun 25. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen söyleşide, sosyal medyada tanınan içerik üreticisi ve stand-up sanatçısı Tahsin Hasoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, fakültenin önemli buluşmalarından biri olarak Nurcan Çetinsaya Konferans Salonu'nda gerçekleşti ve akademisyenlerle öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Söyleşinin odağı:

Hasoğlu konuşmasında kariyerinin ilk yıllarından günümüze uzanan süreçte edindiği deneyimleri paylaştı. Sosyal medyada mizah içeriklerinin nasıl üretildiği, stand-up gösterilerinin ve dijital içeriklerin birbirini nasıl etkilediği konusunda örnekler verdi. Konuşmanın önemli bölümlerinden biri, mizahın toplum içindeki dönüşümü ve Türk mizah kültürünün güncel dinamikleriydi; Hasoğlu, mizahın gitgide daha kısa, görsel ve etkileşim odaklı hâle geldiğini vurguladı.

Etkinlikte ayrıca dijital platformların içeriklerin geniş kitlelere ulaşmasındaki rolü detaylandırıldı. Öğrencilerle içerik üretim süreçleri, hedef kitle belirleme, etkileşim yönetimi ve sürdürülebilir içerik stratejileri üzerine pratik öneriler paylaşıldı. Hasoğlu, kendi üretim rutini ve mezun olduğu fakülteden aldığı desteğin kariyerine katkılarını da aktardı.

Yapay zekâ ve mizah geleceği:

Söyleşide dikkat çeken bir diğer konu yapay zekâ teknolojilerinin mizah üretimine olası etkileriydi. Hasoğlu, yapay zekânın içerik üretiminde araç olarak kullanılabileceğini ancak mizahın incelikli ve bağlama duyarlı yapısının insan deneyimi gerektirdiğini belirtti. Katılımcılarla yapılan soru-cevap bölümünde yapay zekâ destekli üretim ve etik sorumluluklar tartışıldı.

Etkinlik samimi bir atmosferde ilerledi; öğrencilerin soruları ve uygulamalı örnek talepleri üzerine Hasoğlu, pratik tavsiyeler verdi. Konuşmanın yanı sıra kariyer planlaması, sahne deneyimi kazanma yolları ve dijital mecralarda sürdürülebilir içerik üretimi üzerinde duruldu.

Hasoğlu, aynı zamanda geçmişte fakültede misafir öğretim görevlisi olarak görev yaptığını hatırlatarak üniversiteyle olan bağlarını ve ilk yıllarında fakülteden gördüğü desteğin önemini vurguladı. Bu kişisel bağ, söyleşinin hem bilgilendirici hem de duygusal bir boyut kazanmasını sağladı.

Söyleşi, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ile öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımıyla tamamlandı. Etkinlik, Dekan Prof. Dr. Mustafa Akdağ tarafından Hasoğlu'na takdim edilen teşekkür belgesi ile son buldu ve katılımcılar arasında mesleki deneyim paylaşımıyla zenginleşen bir buluşma olarak değerlendirildi.

İLETİŞİM FAKÜLTESİNİN 25. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖYLEŞİ, DEKAN PROF. DR....

İLETİŞİM FAKÜLTESİNİN 25. YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖYLEŞİ, DEKAN PROF. DR. MUSTAFA AKDAĞ TARAFINDAN TAHSİN HASOĞLU'NA TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLMESİYLE SONA ERDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aliağa'dan yaşlı ve engellilere çok yönlü sosyal destek seferberliği
images

Balıkesir'de kapalı alan korkusu için anestezi eşliğinde mr imkanı
images

Bursa'da sanayiyle birlikte yürütülecek dönüşümün hedefleri netleşiyor
images

Kayseri devlet hastanesinde diyabet farkındalık etkinliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zonguldak'ta kırmızı ışık iddiası: hafriyat kamyonu ile ticari araç çarpıştı

Şehit ve gazi çocukları samsunsporlu futbolcularla antrenmanda buluştu

Engelli Muhammed'in askerlik hayali jandarmayla bir günde gerçek oldu

Beyoğlu'nda hizmet kaygısıyla istifa: Sefer Karaahmetoğlu CHP'den ayrıldı

TREND HABERLER

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk'ün 88. yıl dönümünde cumhuriyet mirasına vurgu

AK Parti il başkanı Gürhan Albayrak Şirintepe sakinleriyle buluştu

Pompeiopolis'te bazilika zemini 130 metrekarelik mozaik ve Eros başıyla gün yüzüne çıktı