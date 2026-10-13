Bir sokak, iki il: Yerköy ile Çiçekdağı'nın iç içe yaşayan sınırı

Yerköy ve Çiçekdağı'nda sınır çizgileri günlük hayatın içinden geçiyor

İç Anadolu'nun iki komşu ilçesi, Yozgat'a bağlı Yerköy ile Kırşehir'e bağlı Çiçekdağı, fiziksel olarak bitişik konumları nedeniyle sıradan bir idari sınırdan öte ortak bir yaşam alanı oluşturuyor. İlçe merkezleri arasındaki hatlar sokak ortalarından, cadde kesişimlerinden geçiyor; bu durum günlük rutini, ticaret ve sosyal ilişkileri doğrudan etkiliyor.

Günlük yaşam ve ortak ritüeller:

Bölgede yaşayanlar sınırı fark etmeden geçiyor, alışverişini ve sosyal hayatını birbirine entegre ediyor. Çiçekdağı'nda ikamet eden Ekrem Dinç, durumu şöyle özetliyor: 'Çiçekdağı'ndan bir adım sonra Yerköy'e adım atıyorum. Yerköy'de öğle namazını kıldım camiden çıktım. Yürüyüş yapıyorum, Çiçekdağı'ndaki evime gidiyorum.' Dinç'in ifadelerine göre cenaze, düğün ve örf adetleri ortak; pazarlar da paylaşılıyor. Pazaryerleri örneğinde Çiçekdağı halkının Çarşamba günü Yerköy pazarına tamamen geldiği belirtiliyor, ulaşım için dolmuş hattının aradaki mesafeyi de kısalttığı aktarılıyor.

Ramazan uygulamalarında bile zamanlama farkları minimum; Dinç'in verdiği bilgiye göre iftar saatlerinde yalnızca 1 dakika fark oluyor ve dinî otoriteler nerede oturuluyorsa oraya göre hareket edilmesini önerse de pratikte herkes memleketine göre iftarı bekliyor.

Ticaret, hizmet ve aile bağları:

Yerköy'de yaşayan 62 yaşındaki Cengiz Öztürk, iki ilçenin adeta birleştiğini vurguluyor: 'Yerköy ve Çiçekdağı birleşmiş durumda. Biz alıştık... Yerköy ve Çiçekdağı bütün ticari ve bütün sosyal şeylerde bir aradalar.' Öztürk, resmi işlemlerde ve bankacılık hizmetlerinde de sorun yaşanmadığını, adres tariflerinin bölge halkınca doğal bir şekilde kabul gördüğünü söylüyor.

İç içe geçmiş yerleşimin günlük hayata vurgu yapan bir başka ayrıntısı, iletişim tarihinden geliyor. Öztürk, akıllı telefonlardan önce evlerde iki farklı telefon kodunun kullanıldığını hatırlatıyor; aynı binanın bir kısmında 0354, diğer kısmında ise 0386 kodu kullanılabiliyordu. Bu anekdot, sınırın fiziksel ve sosyal dokuda nasıl iç içe geçtiğini gösteriyor.

İki ilçe arasındaki kısa mesafe ve birbirine geçmiş yerleşim, yerel dayanışma ve ortak yaşam kültürünün somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yerköy ile Çiçekdağı arasındaki ilişki, idari sınırların günlük yaşam üzerindeki algısını yeniden tanımlarken, bölge halkının birbirine alışmış, birbirine bağlı sosyal yapısını da ortaya koyuyor.

Sonuç olarak Yerköy ve Çiçekdağı örneği, Anadolu'daki yerel dayanışma ve komşuluk ilişkilerinin modern idari sınırları nasıl geride bıraktığını gösteren yerel bir model niteliği taşıyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ'NİN İKİ KOMŞU İLÇESİ OLAN YOZGAT’A BAĞLI YERKÖY İLE KIRŞEHİR’E BAĞLI ÇİÇEKDAĞI ARASINDAKİ SINIR, TÜRKİYE'NİN COĞRAFİ VE İDARİ YAPISINDAKİ EN İLGİNÇ YERLEŞİM ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ OLUŞTURUYOR.