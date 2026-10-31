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Marmaris Ticaret Odası yeni dönem görev dağılımını tamamladı

Marmaris Ticaret Odası'nın 2026-2030 dönemi yönetimi, mazbatalarını alarak resmen göreve başladı; başkan ve iki başkan yardımcısı görev paylaşımını gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Marmaris Ticaret Odası yeni dönem görev dağılımını tamamladı

Mazbata töreniyle resmen göreve başlangıç

Marmaris Ticaret Odası (MTO) 2026-2030 dönemi Yönetim Kurulu, Marmaris İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alarak görevine resmen başladı. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütecek olan Av. S. Ece Baysal Güngör başkanlığında yapılan ilk toplantıda yeni dönemin çalışma düzeni ve görev dağılımı ele alındı.

görev dağılımı ve yönetim kadrosu:

İlk Yönetim Kurulu toplantısında, yapılan seçimle Sevgin Karadinç Ayhan ve Fatih Acar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi. Mazbata törenine katılan diğer Yönetim Kurulu üyeleri arasında Cüneyt Ünver, Mehmet Ünlü, Volkan Yaylalı, Mustafa Kemal Huz, Mustafa Kodaman ve Bülent Horoz yer aldı.

marmaris iş dünyasına yönelik beklentiler:

Marmaris Ticaret Odası yeni yönetimi, 2026-2030 dönemi boyunca şehrin ticari çıkarlarını temsil edecek. Oda tarafından yapılan açıklamada yeni dönemin oda üyeleri ve Marmaris iş dünyası için hayırlı olması temennisinde bulunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dilendi. Yeni yönetimin öncelikleri arasında üyelerle iletişimin güçlendirilmesi, sektörlerin taleplerinin yerel yönetimlerle paylaşılması ve turizm odaklı ekonomik hareketliliğin desteklenmesi bekleniyor.

Resmî mazbata tesliminin ardından başlayan süreçte, yönetim kurulu toplantıları ve çalışma gruplarının yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması, odanın yol haritasını netleştirecek. Marmaris iş dünyası, yeni dönemin uygulanacak politikalarla sağlanacak istikrar ve temsil ile hareket alanını genişletmesini umut ediyor.

MARMARİS TİCARET ODASI’NDA YENİ YÖNETİM MAZBATALARINI ALDI

MARMARİS TİCARET ODASI’NDA YENİ YÖNETİM MAZBATALARINI ALDI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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