Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı

denetimlerin kapsamı:

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suç oranlarını azaltmak ve aranan şahısları yakalamak amacıyla 24 saat esaslı denetimlerini yoğun şekilde sürdürdü. Ekiplerin 19-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği uygulamada toplam 16 bin kişi sorgulandı.

yakalananlar ve adli süreç:

Sorgulamalar sonucunda araması bulunan 49 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17 kişi hakkında adli işlem sonucu tutuklama kararı verildi.

ele geçirilen malzemeler:

Uygulamalarda olaylarla bağlantılı olabilecek çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 177 adet mermi, 4 şarjör, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 tabanca, 1 kartuş, 1 kesici-delici alet ve 2 havalı tabanca bulunuyor.

DÜZCE CEZA İNFAZ KURUM (ARŞİV)