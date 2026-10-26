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Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı

Düzce'de 19-25 Ekim aralığında polis ve jandarma 16 bin kişiyi sorguladı; araması olan 49 şahıs yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:59

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de hafta boyu süren uygulamada 49 aranan şahıs yakalandı, 17'si tutuklandı

denetimlerin kapsamı:

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, suç oranlarını azaltmak ve aranan şahısları yakalamak amacıyla 24 saat esaslı denetimlerini yoğun şekilde sürdürdü. Ekiplerin 19-25 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği uygulamada toplam 16 bin kişi sorgulandı.

yakalananlar ve adli süreç:

Sorgulamalar sonucunda araması bulunan 49 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 17 kişi hakkında adli işlem sonucu tutuklama kararı verildi.

ele geçirilen malzemeler:

Uygulamalarda olaylarla bağlantılı olabilecek çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 177 adet mermi, 4 şarjör, 2 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 3 tabanca, 1 kartuş, 1 kesici-delici alet ve 2 havalı tabanca bulunuyor.

DÜZCE CEZA İNFAZ KURUM (ARŞİV)

DÜZCE CEZA İNFAZ KURUM (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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