Okuyan, düşünen ve değer katan nesiller için Kitap Kurdu Türkiye lansmanı

lansman ve proje hedefleri:

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından 81 ildeki ortaokul öğrencilerinin katılımıyla hayata geçirilen Kitap Kurdu Türkiye projesinin lansmanı Gaziantep'te gerçekleştirildi. Programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz katıldı.

Proje, okuyan, düşünen, sorgulayan ve kültürel birikimini geliştiren bir gençlik yetiştirmeyi amaçlıyor. Kitap Kurdu Türkiye kapsamında öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının güçlenmesi, kültürel gelişimlerinin desteklenmesi ve fikir üretme becerilerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

okuma kültürünü yaygınlaştırma yaklaşımı:

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, programda yaptığı konuşmada gençlik vizyonunu özetleyerek projenin esas amacını şöyle dile getirdi: "İstiyoruz ki sadece diploma sahibi bir gençlik değil, fikir üreten bir gençlik olsun." Beşinci, gençlerin gündemi sadece takip etmekle kalmayıp okumayı, yorumlamayı ve gerektiğinde değiştirmeyi bilen bireyler olmasını istediğini vurguladı.

Beşinci, her eve ve her gence kitap girmesinin önemine dikkat çekti; projeyle ilim ve fikir heyecanının yayılmasının amaçlandığını belirtti. Ayrıca öğrencilerin projeye katılarak kitap okuma alışkanlığı kazanmasının, iletişim ve sınav başarısına da olumlu katkı sağlayacağına değindi.

uygulama, ödüller ve sesli kitap desteği:

Necmeddin Bilal Erdoğan da konuşmasında projenin yapısını anlattı; ilkokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine üçer kitabın ücretsiz verildiğini, hayırsever desteğiyle bu dağıtımın sağlandığını ifade etti. Erdoğan, kitapların ayrıca LALA adlı sesli kitap uygulamasında da erişilebilir olduğunu belirterek, okumaya alışamayan öğrencilerin sesli kitapla da katılabileceğini hatırlattı.

Programda sınav ve testlerle seçilecek başarılı katılımcılara hem ulusal hem de yerel düzeyde ödüller verileceği bildirildi. Gaziantep özelinde hayırseverler aracılığıyla birinci, ikinci ve üçüncü olanlara ek ödüller sağlanacak. Projenin hedefleri arasında, bu sene Gaziantep'te en az 25 bin ortaokul öğrencisinin katılımının sağlanması yer alıyor.

Bilal Erdoğan, konuşmasında Cumhurbaşkanına atıfta bulunarak çocuklara ve kitap okumaya verilen önemi aktarırken, Cumhurbaşkanının "Oku, düşün, uygula ve neticelendir" sözünü hatırlattı. Erdoğan, gençlerden düşünen, okuyan, çalışan ve sonuç alan bireyler olmalarını; Türkiye'ye ve dünyaya değer katacak nesiller olarak yetişmelerini istedi.

Etkinlikte vurgulanan bir diğer nokta, Kitap Kurdu yarışmasının sadece bir okuma teşviki değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkileşim zemini olduğu; yaz okulları ve arkadaş ortamlarıyla okuma alışkanlığının kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğiydi.

Sonuç olarak, lansmanla birlikte Kitap Kurdu Türkiye projesi sahada uygulanmaya başlandı; organizatörler, öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın ve onları fikir üreten bireylere dönüştürmenin uzun vadeli etkilerine dikkat çekti. Necmeddin Bilal Erdoğan, kapanışta "Hepinize Kitap Kurdu Yarışması’nda başarılar diliyorum" diyerek öğrencilere çağrı yaptı.

BİLAL ERDOĞAN PROGRAMDA KONUŞMA YAPTI