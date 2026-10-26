Dolar 49,7564 +0,14%
Euro 55,7021 +0,06%
Bist 11.151,96 +0,31%
Altın Gram 6.454,33 +0,67%
EUR/USD 1,1191 -0,12%
Brent Petrol 110,89 -0,73%
--°

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Antalya’da JASAT ekipleri 12-21 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttüğü operasyonda farklı suçlardan aranan 426 kişiyi yakalayıp adli makamlara teslim etti.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:49

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 12-21 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttükleri takip ve operasyonlarda, farklı suçlardan aranan toplam 426 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen sorgulama ve incelemeler sonucu yakalanan kişiler arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların dağılımı tespit edildi. Buna göre 4 kişinin 10 yıl ve üzeri, 18 kişinin 5-10 yıl arası, 109 kişinin ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Ayrıca 53 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yakalandığı bildirildi.

özel dosyalar ve isimler:

Antalya, Kemer ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda JASAT ekiplerince yürütülen takiplerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi özel olarak yakalandı.

N.M. — Özbekistan uyruklu, dolandırıcılık suçundan aranan şahıs hakkında işlem yapıldı.

Y.Ç. — Hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; suçlar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması olarak kaydedildi.

M.M. — Hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalandı.

N.E. — Hakkında 53 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, insan ticareti yapma suçundan yakalandı.

R.P. — Hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ve hükümlüler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ANTALYA&#039;DA ARANAN 426 KİŞİ YAKALANDI

ANTALYA'DA ARANAN 426 KİŞİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem
images

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı
images

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı
images

Adrasan yakınlarında tur minibüsü şarampole yuvarlandı: 15 yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzinsiz kesilen odunları patpatla taşıyanlara idari ve adli işlem

Son dakikada Franculino devreye girdi: Trabzonspor Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti

Alanya kalesi surlarında mahsur kalan üç Rus güvenle kurtarıldı

Şantiyede alevlere karşı işçi müdahalesi, yangın kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Klarnetin yıldızları Bursa’da mehterle buluştu

Festival kampüse döndü: KoçFest Antalya'da Athena ile sahnede buluştu

İstanbul beklenmedik bir köprü oldu: Slush’D 2 bin 500'ün üzerinde katılımcıyı ağırladı

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Hakemler iddiaları mahkemeye taşıdı: Hacıosmanoğlu ve Gündoğdu'ya suç duyurusu

GSO'nun yeni yönetimi Gaziantep sanayisinin dönüşüm gündemini ilan etti