Antalyalı jandarma dedektiflerinden 12 günlük operasyon: 426 aranan kişi yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, 12-21 Ekim 2026 tarihleri arasında yürüttükleri takip ve operasyonlarda, farklı suçlardan aranan toplam 426 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti.

çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen sorgulama ve incelemeler sonucu yakalanan kişiler arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların dağılımı tespit edildi. Buna göre 4 kişinin 10 yıl ve üzeri, 18 kişinin 5-10 yıl arası, 109 kişinin ise 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor. Ayrıca 53 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın da yakalandığı bildirildi.

özel dosyalar ve isimler:

Antalya, Kemer ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda JASAT ekiplerince yürütülen takiplerde çeşitli suçlardan aranan 5 kişi özel olarak yakalandı.

N.M. — Özbekistan uyruklu, dolandırıcılık suçundan aranan şahıs hakkında işlem yapıldı.

Y.Ç. — Hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs; suçlar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması olarak kaydedildi.

M.M. — Hakkında 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yakalandı.

N.E. — Hakkında 53 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, insan ticareti yapma suçundan yakalandı.

R.P. — Hakkında 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, vergi usul kanununa muhalefet suçundan ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli ve hükümlüler, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

ANTALYA'DA ARANAN 426 KİŞİ YAKALANDI