Taşköprü'de Derbederler Hamamı kitaplarla buluşacak

Derbederler Hamamı restore edilip kütüphane olarak hizmet verecek

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde 19. yüzyıla uzanan ve yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip Derbederler Hamamı için restorasyon süreci resmen başlıyor. Taşköprü Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne tahsis edilen yapı için yapılan ihale süreci tamamlandı ve restorasyonun ardından bina kütüphane olarak kullanılacak.

İhale ve uygulama takvimi:

Restorasyon projesinin sözleşme bedeli 2 milyon 980 bin lira olarak belirlendi. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile sözleşme imzalanacak ve çalışmaların 365 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Projenin önceliği, yapının özgün mimari dokusunu koruyarak işlevsel bir kültür alanına dönüştürülmesi olacak.

Kültürel dönüşüm ve yerel hedefler:

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, çalışmanın ilçenin tarihî ve kültürel mirasını koruma amacına hizmet edeceğini vurguladı. Başkan Arslan, tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik adımı önemsediğini belirterek, yapının restorasyon sonrası kitapların ve bilginin buluştuğu bir mekan haline geleceğini söyledi. Hamamın, geçmişin izlerini taşıyan mimarisiyle özellikle çocuklar ve gençler için bir kültür yuvasına dönüşmesi hedefleniyor.

Restorasyonun tamamlanmasının ardından Derbederler Hamamı hem tarihî değerleri yaşatacak hem de Taşköprü halkına yeni bir sosyal ve kültürel olanak sunacak. Proje, ilçenin kent dokusuna katkı sağlaması ve yerel belleği güçlendirmesi açısından önem taşıyor.

KASTAMONU’NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE 200 YILLIK GEÇMİŞE SAHİP TARİHİ HAMAMIN RESTORE EDİLMESİ İÇİN YAPILAN İHALE SÜRECİ TAMAMLANDI. RESTORASYON ÇALIŞMALARININ ARDINDAN TARİHİ HAMAMIN, KÜTÜPHANE OLARAK İLÇEYE HİZMET VERMESİ BEKLENİYOR.