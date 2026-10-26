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Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı

19-25 Ekim 2026'de Şırnak'ta yürütülen asayiş, kaçakçılık ve narkotik operasyonlarında 17 kişi tutuklandı; 57 aranan şahıs adli makamlara teslim edildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 15:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şırnak'ta haftalık operasyon bilançosu: 17 tutuklama, 57 aranan yakalandı

19-25 Ekim 2026 tarihli çalışmanın sonuçları:

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde 19-25 Ekim 2026 tarihleri arasında huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürütülen operasyonların detayları paylaşıldı. Emniyet ekipleri, asayiş, kaçakçılık ve narkotik suçlarına karşı eş zamanlı ve koordineli çalışarak kent genelinde yoğun denetimler gerçekleştirdi.

asayiş müdahaleleri ve yakalamalar:

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, kişilere, malvarlığına, topluma, millete ve devlete karşı işlenen suçlar ile takibi gereken olaylar kapsamında toplam 162 asayiş olayına müdahale edildi. Bu olaylara karışan 134 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 117 şahıs ise serbest bırakıldı.

Operasyonlar sırasında ayrıca çeşitli suçlardan aranan toplam 57 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Yapılan sıkı denetimler ve GBT sorgulamalarında haklarında arama kararı bulunan 51 şahısın yakalandığı belirtildi.

narkotik ve hudut kapısı çalışmaları:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda ele geçirilen maddeler ve sonuçlar şöyle: 58,31 gram esrar, 3,40 gram bonzai, 2,89 gram metamfetamin, 0,50 gram skunk, 1 adet sentetik ecza hap ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı (bong) bulundu. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü ekiplerinin sınır kapısındaki kontrollerinde ise asayiş suçlarından 5, narkotik suçlarından 1 kişi olmak üzere toplam 6 aranan şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet yetkilileri, Şırnak genelinde vatandaşın huzurunu bozmaya çalışan suç ve suçlulara yönelik operasyonların büyük bir kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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