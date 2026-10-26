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Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza

Düzce'de 16-25 Ekim 2026 tarihlerinde yapılan trafik denetimlerinde 1.762 sürücüye idari para cezası uygulandı, 259 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Düzce'de yoğun denetim sonucu bin 762 sürücüye ceza

Düzce'de haftalık trafik denetimlerinde kapsamlı uygulama yapıldı

Düzce'de polis ve jandarma trafik ekipleri, 16-25 Ekim 2026 tarihlerinde kent genelinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, kural ihlallerini tespit etmek ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla geniş kapsamlı kontroller yaptı.

denetimlerin kapsamı:

Uygulamalarda 16.297 araç, 1.458 motosiklet ve 336 okul servisi kontrol edildi. Yapılan incelemelerde kusurlu görülen sürücülere yönelik işlemler hızla uygulandı; denetimler sonucunda 1.762 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi ve 259 araç trafikten men edildi.

önem verilen ihlaller:

Ekiplerin odaklandığı başlıca ihlaller arasında ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı eksiklikleri, teknik değişiklik yapan araçlar, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uyulmaması, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı yer aldı. Denetimlerde bu tür ihlaller tespit edildiğinde cezai işlemler uygulandı.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi ve sürücülerden kurallara uymaları konusunda hassasiyet göstermelerini istedi.

DÜZCE&#039;DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ, KURALLARA RİAYET ETMEYEN SÜRÜCÜLERE...

DÜZCE'DE TRAFİK DENETİMİ YAPAN POLİS VE JANDARMA EKİPLERİ, KURALLARA RİAYET ETMEYEN SÜRÜCÜLERE GEÇİT VERMİYOR. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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