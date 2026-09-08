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Birecik'te devrilen traktörde sürücü kepçe ve itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Birecik'te devrilen traktörün altında kalan sürücü, itfaiye ve kepçe operatörünün müdahalesiyle çıkarılarak Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:21

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 12:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Birecik'te devrilen traktörde sürücü kepçe ve itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Olay yeri ve müdahale:

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kalazan Bahçe önü köy yolunda meydana gelen kazada, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü için çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile bölgede çalışan kepçe operatörünün desteğiyle kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu traktörün altındaki sürücü, yaralı olarak araç altından çıkarıldı.

Yaralı durumu ve soruşturma:

Kurtarılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavi ve durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; sürücünün kimliği ile traktörün plakasının tespit edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

BİRECİK&#039;TE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BİRECİK'TE DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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