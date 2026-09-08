Yeşiloba yakınlarında mağarada kaçak kazı: 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Olayın gelişimi:

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşiri ilçesine bağlı Yeşiloba Köyü çevresinde yürüttükleri önleyici devriye sırasında köyün kuzeybatı yamaçlarındaki bir mağaradan şüphelenerek inceleme başlattı. Mağara içinde yapılan yerinde tespitlerde, elektrikli aletler ve iş makineleri kullanılarak izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda B.Ö. (50), S.B. (53), K.A. (38) ve Ş.B. (34) isimli dört kişi kazı sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin devriyesi anlık müdahale imkânı sağlayarak şüphelilerin kaçmasını engelledi.

Ele geçirilen malzemeler ve işleyiş:

Mağarada jandarma tarafından muhafaza altına alınan malzemeler arasında 1 jeneratör, 2 hilti ile murç ve keskiler, 1 spiral ve yedek bıçağı, 1 çekiç ve yedek keski, 1 el murcu, levye, kazma ve kürekler yer aldı. Bulunan ekipmanların niteliği, kazı işleminin profesyonelce ve elektrikli aletlerle yürütüldüğünü gösteriyor.

Bu tür olaylarda kullanılan araç-gereçlerin ele geçirilmesi, hem delil toplama hem de benzer faaliyetlerin engellenmesi açısından önem taşıyor. Jandarma devriyelerinin bölgede devam etmesi, kaçak kazı faaliyetlerinin erken aşamada tespit edilmesini sağlıyor.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler delil olarak incelenmek üzere emniyette tutuluyor ve soruşturmanın sonuçlanmasına kadar süreç adli makamların denetiminde ilerleyecek.

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNDE TARİHİ ESER ARAMAK AMACIYLA BİR MAĞARADA KAÇAK KAZI YAPAN 4 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNİN DEVRİYESİ SIRASINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI. MAĞARADA YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA KAZI EKİPMANI ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.