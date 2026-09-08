Dolar 48,4548 +0,04%
Euro 56,3351 +0,13%
Bist 14.134,24 -0,12%
Altın Gram 6.927,01 -0,67%
EUR/USD 1,1621 -0,03%
Brent Petrol 98,53 +2,34%
--°

Yeşiloba yakınlarında mağarada kaçak kazı: 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Batman'ın Beşiri ilçesi Yeşiloba Köyü'nde jandarma devriyesi sırasında bir mağarada kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı, ekipmanlara el konuldu.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:13

GÜNCELLEME: 08 Eylül 2026 - 13:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yeşiloba yakınlarında mağarada kaçak kazı: 4 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Olayın gelişimi:

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beşiri ilçesine bağlı Yeşiloba Köyü çevresinde yürüttükleri önleyici devriye sırasında köyün kuzeybatı yamaçlarındaki bir mağaradan şüphelenerek inceleme başlattı. Mağara içinde yapılan yerinde tespitlerde, elektrikli aletler ve iş makineleri kullanılarak izinsiz kazı yapıldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda B.Ö. (50), S.B. (53), K.A. (38) ve Ş.B. (34) isimli dört kişi kazı sırasında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin devriyesi anlık müdahale imkânı sağlayarak şüphelilerin kaçmasını engelledi.

Ele geçirilen malzemeler ve işleyiş:

Mağarada jandarma tarafından muhafaza altına alınan malzemeler arasında 1 jeneratör, 2 hilti ile murç ve keskiler, 1 spiral ve yedek bıçağı, 1 çekiç ve yedek keski, 1 el murcu, levye, kazma ve kürekler yer aldı. Bulunan ekipmanların niteliği, kazı işleminin profesyonelce ve elektrikli aletlerle yürütüldüğünü gösteriyor.

Bu tür olaylarda kullanılan araç-gereçlerin ele geçirilmesi, hem delil toplama hem de benzer faaliyetlerin engellenmesi açısından önem taşıyor. Jandarma devriyelerinin bölgede devam etmesi, kaçak kazı faaliyetlerinin erken aşamada tespit edilmesini sağlıyor.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Olayla ilgili olarak nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen malzemeler delil olarak incelenmek üzere emniyette tutuluyor ve soruşturmanın sonuçlanmasına kadar süreç adli makamların denetiminde ilerleyecek.

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNDE TARİHİ ESER ARAMAK AMACIYLA BİR MAĞARADA KAÇAK KAZI YAPAN 4 ŞÜPHELİ...

BATMAN’IN BEŞİRİ İLÇESİNDE TARİHİ ESER ARAMAK AMACIYLA BİR MAĞARADA KAÇAK KAZI YAPAN 4 ŞÜPHELİ, JANDARMA EKİPLERİNİN DEVRİYESİ SIRASINDA SUÇÜSTÜ YAKALANDI. MAĞARADA YAPILAN ARAMADA ÇOK SAYIDA KAZI EKİPMANI ELE GEÇİRİLİRKEN, ŞÜPHELİLER HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Renoir müzesinde sabah erken soygunu: iki tablo çalındı, ikisi bahçede bulundu
images

Merada kurt saldırısı: Gercüş Yüceköy'de 6 küçükbaş telef, 18 hayvan kayıp
images

Atatürk Mahallesi'nde sokak ortasında kurşunlama: bir kişi yaşamını yitirdi
images

Mardin Artuklu'da öğrenci servisi devrildi: 13 öğrenci yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Denizli sanayi odası dört yıllık dönüşümü tamamlayıp yeni ölçeğe hazırlanıyor

Atatürk Mahallesi'nde sokak ortasında kurşunlama: bir kişi yaşamını yitirdi

Öncü kadın kaptanın 31 yıllık uçuş serüveni sona erdi

Kırsalda bereket: etçi ırk destekle İhsaniye'de üretim güçleniyor

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı