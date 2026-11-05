Kocaeli konvoyu D-650'de zincirleme kazaya karıştı: 4 polis hafif yaralandı

kaza detayları:

Sakarya'da D-650 kara yolunun Adapazarı-Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkiinde meydana gelen zincirleme kazada toplam 8 araç karıştı. Olayda, Kocaeli'den Antalya'ya göreve giden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 ekip aracı ile 1 kamyon ve 2 sivil araçın çarpıştığı bildirildi.

yaralıların durumu:

Kazada 4 polis memurunun hafif şekilde yaralandığı, sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin yapıldığı ve yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla sevk edilerek tedavi altına alındı.

trafik ve inceleme:

Kaza nedeniyle Bilecik yönünde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay yerinde trafik akışını sağlamak için ekipler yönlendirme yaparken, kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin değerlendirme ve görgü tanığı ifadelerinin alındığını belirtti.

SAKARYA’DA GÖREV İÇİN KOCAELİ’NDEN ANTALYA’YA GİTMEKTE OLAN POLİS EKİP ARAÇLARININ DA KARIŞTIĞI 8 ARAÇLI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 4 POLİS MEMURU HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.