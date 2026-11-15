Marmaris'te ağlara ve misinalara dolanmış caretta caretta kaybı sahilde endişe

olayın tespit edilmesi:

Muğla'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı sahilinde ağlara ve misinalara dolanmış halde bir caretta caretta deniz kaplumbağası cansız olarak kıyıya vurdu. Sahildeki vatandaşların fark etmesi üzerine durum Marmaris Belediyesi ekiplerine bildirildi.

İhbarı alan zabıta ekipleri olay yerine gelerek kaplumbağanın bulunduğu yerden alınması için çalışma başlattı. Bölgedeki ilk müdahale ekipleri, olayın tespit ve kayıt altına alınması için yetkililerle koordinasyon sağladı.

benzer olayın tekrarı ve yol açtığı endişe:

Aynı Uzunyalı sahilinde kısa süre önce de benzer şekilde ağlara ve misinalara dolanmış bir Caretta caretta daha cansız bulundu. Kısa süre içinde aynı sahilde iki deniz kaplumbağasının aynı nedenle ölü bulunması, deniz canlılarının karşı karşıya olduğu tehlikeleri bir kez daha gündeme getirdi.

Olay, bölge halkında ve yetkililerde deniz ekosisteminin korunması ve sahil temizliği konularında endişe yarattı; yetkililerin ve toplumun konuya ilişkin duyarlılığına dikkat çekildi.

MARMARİS İLÇESİNDE AĞLARA VE MİSİNALARA DOLANMIŞ HALDE BİR CARETTA CARETTA DENİZ KAPLUMBAĞASI CANSIZ OLARAK KIYIYA VURDU.