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Gönül bağı Perşembe'de güçlendi: Ersin Tatar ile KKTC bağı vurgulandı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Perşembe'de ağırlandı; Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile tarihi bağlar konuşuldu, Kıbrıs Türkü'ne selam iletildi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gönül bağı Perşembe'de güçlendi: Ersin Tatar ile KKTC bağı vurgulandı

Perşembe'de resmi karşılama

KKTC 5’nci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu’da, sakin şehir unvanlı Perşembe ilçesinde ağırlandı.

Buluşma ve mekan:

Tatar, ilçede Tarihi Fener Burnu Sosyal Tesislerinde misafir edildi. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile bir araya gelerek, tarihi ve kültürel bağlar üzerine sohbet etti.

Mesajlar ve anlamı:

Belediye Başkanı Albayrak, buluşmanın KKTC’nin 43’üncü kuruluş yıl dönümünde gerçekleşmesinin ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Albayrak, Tatar’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Kıbrıs Türküne Perşembe’den selam ve sevgilerini iletti.

Albayrak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile aralarındaki gönül bağı ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulundu.

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANI CİHAT ALBAYRAK (SOLDA), KKTC 5’NCİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR&#039;A (SAĞDA)...

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANI CİHAT ALBAYRAK (SOLDA), KKTC 5’NCİ CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR'A (SAĞDA) HEDİYE TAKDİM ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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