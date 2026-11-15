Klasik cumartesi: Nemeth Quartet çocuklara oda müziğinin kapılarını araladı

Nemeth Quartet Eskişehir'de sahnedeydi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukları ve aileleri klasik müzikle buluşturmak amacıyla düzenlenen Klasik Cumartesi konserleri, Nemeth Quartetin performansıyla başladı. 2026-2027 sanat sezonu kapsamında gerçekleştirilen program, her yaştan dinleyiciye yönelik olarak hazırlandı ve aile katılımını teşvik eden bir formatta sunuldu.

Topluluk ve program hakkında:

Topluluk; Gülen Ege Serter (keman), Şeniz Serter (keman), Pınar Basalak (viyola) ve Mutlu Varlık Kocaili (çello) üyelerinden oluşuyor. Konser repertuvarında Wolfgang Amadeus Mozart, Antonio Vivaldi ve Astor Piazzolla gibi dönemleri ve stilleri temsil eden bestecilerin eserleri yer aldı. Ayrıca "Manastır Türküsü" gibi anonim halk ezgilerinin yaylı çalgılar için yapılan çoksesli düzenlemeleri de dinleyicilerle buluştu.

Çocuklara yönelik anlatım ve etkileşim:

Konserin öne çıkan unsurlarından biri, müzisyenlerin sahnede eserler ve çaldıkları enstrümanlar hakkında dinleyicilere aktardıkları bilgiler oldu. Bu anlatımlar, özellikle çocukların ilgi ve merakını artırmayı hedefleyerek dinletiyi eğitici bir deneyime dönüştürdü. Müzisyenlerin kısa açıklamaları ve örnek gösterimleri, performansın yalnızca dinlenmekle kalmayıp aynı zamanda öğrenmeye de açık bir etkinlik olmasını sağladı.

Repertuvarın farklı müzik kültürlerini ve dönemlerini yan yana getirmesi, konser salonunda renkli ve zengin bir atmosfer oluşturdu. Sunulan eserlerin varyasyonu; klasik, barok, tango etkileri ve halk ezgilerinin düzenlemeleri üzerinden çocuklara geniş bir müzik perspektifi sundu. Dinleyiciler, sanatçıların yorumlarını ve açıklamalarını uzun süre alkışlayarak karşılık verdi.

Serinin devamı ve hedefleri:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, "Klasik Cumartesi" konserleriyle çocukların erken yaşta sanatla tanışmasını ve ailelerin kültür-sanat etkinliklerine birlikte katılmasını amaçlıyor. 2026-2027 sanat sezonu boyunca sürecek bu oda müziği serisi, farklı toplulukları ve repertuvarları ağırlamaya devam edecek ve kentte klasik müziğe erişimi artırmayı hedefleyecek.

İzleyiciler, serinin ilerleyen oturumlarında da benzer öğrenme odaklı performanslar bekleyebilecek; belediyenin program takvimi üzerinden sonraki konserlerin duyuruları takip edilebilecek.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN ÇOCUKLARI VE AİLELERİ KLASİK MÜZİKLE BULUŞTURMAK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ "KLASİK CUMARTESİ" KONSERLERİ, NEMETH QUARTET’İN PERFORMANSIYLA BAŞLADI.