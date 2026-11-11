Birinci basamaktan hastaneye MHRS ile doğrudan randevu

Sağlık Bakanlığı tarafından 2025'te hayata geçirilen uygulama kapsamında Denizli'de aile hekimleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden hastalar için doğrudan hastane randevusu oluşturmayı sürdürüyor. Amaç, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak, randevu süreçlerini hızlandırmak ve birinci basamak ile hastaneler arasındaki koordinasyonu güçlendirmektir.

Nasıl işliyor:

Aile hekimleri muayene ve değerlendirme sonucunda ikinci veya üçüncü basamak hizmetine ihtiyaç duydukları hastalar için MHRS üzerinden ilgili uzmanlık alanına randevu açabiliyor. Aynı zamanda röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkik ve tahlillerin planlanmasını doğrudan talep edebiliyorlar. Bu sayede hastalar, hastaneye gidip poliklinik kaydı yaptırmadan gerekli görüntüleme veya laboratuvar işlemlerini yaptırabilmektedir.

Uygulama ile yapılan tüm tahlil ve tetkik sonuçları aile hekimlerinin ekranlarında görülebiliyor; böylece hastanın ilk değerlendirmesinden uzman yönlendirmesine kadar süreç dijital olarak izlenebiliyor.

yetkililerin değerlendirmesi:

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Sağlık hizmetlerinde önceliğimiz, vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları sağlık hizmetine doğru zamanda ve doğru yerde ulaşmalarını sağlamaktır. Bu noktada aile hekimlerimiz, vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının ilk değerlendirilmesinde ve sağlık süreçlerinin takibinde çok önemli bir görev üstlenmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında koordinasyonun ve dijital entegrasyonun sağlanması amacıyla hayata geçirilen uygulama sayesinde aile hekimlerimiz, gerekli gördükleri hastaları için MHRS üzerinden Kamu Hastaneleri ve Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerindeki ilgili uzmanlık alanlarına doğrudan randevu oluşturabilmektedir. Bunun yanı sıra aile hekimleri röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkik ve tahlilleri de doğrudan talep edebilmektedir. Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilmektedir. Yine Sağlıklı Hayat Merkezlerinde bulunan beslenme ve diyet, psikolojik danışmanlık, fizyoterapi hizmetleri, çocuk gelişim danışmanlığı gibi koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri gibi alanlarda da doğrudan aile hekimleri tarafından randevu alınabilmektedir. Tüm yapılan tahlil ve tetkiklerin sonuçları ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilmektedir. Böylece vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının ilk değerlendirmesi aile hekimlerimiz tarafından yapılmakta, gerekli görülen durumlarda uzman hekimlere yönlendirme gerçekleştirilmektedir. Uygulama sayesinde birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirerek vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, hastanelerimizdeki kapasitenin daha verimli kullanılmasını sağlamak ve sağlık kuruluşlarımız arasındaki iş birliği sayesinde gereksiz tekrarların önüne geçerek sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması amaçlanmaktadır. Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda Denizli’mizde vatandaşlarımıza daha nitelikli, erişilebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

beklenen etkiler:

Uygulamanın hedefleri arasında birinci basamak hizmetlerin güçlendirilmesi, hastanelerdeki kapasitenin daha verimli kullanılması ve gereksiz tetkik tekrarlarının önlenmesi yer alıyor. Ayrıca MHRS üzerinden doğrudan randevu ve tetkik planlaması, hasta yolculuğunu kısaltarak sağlık hizmetlerine erişimi hızlandırıyor ve takip süreçlerini şeffaflaştırıyor.

Denizli örneğinde sürdürülen uygulama, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları arasında dijital entegrasyonun yerel düzeyde nasıl işler hale getirilebileceğine dair somut bir örnek teşkil ediyor.

DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZ. DR. BERNA ÖZTÜRK