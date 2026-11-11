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Manisa büyükşehir evden hastaneye ücretsiz ve güvenli ulaşım sağlıyor

Manisa Büyükşehir, 17 ilçede yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz ve güvenli hasta nakli sunuyor; 2026 Ekim sonuna dek 1.300 hasta taşındı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:52

GÜNCELLEME: 11 Kasım 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa büyükşehir evden hastaneye ücretsiz ve güvenli ulaşım sağlıyor

Manisa Büyükşehir'in ücretsiz hasta nakli hizmeti:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ilkesiyle yatağa bağımlı, yaşlı ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşlara yönelik ücretsiz hasta nakil hizmetini 17 ilçede sürdürüyor. Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen vakalarda ekipler, hastaları evlerinden alıp sağlık kuruluşlarına götürüyor ve işlemler tamamlandıktan sonra tekrar evlerine bırakıyor.

Bu uygulama, hem hastaların hem de yakınlarının ulaşımda yaşadığı zorlukları azaltmayı ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. Hizmet, rutin doktor kontrolleri ve hastane işlemlerine yönelik taşıma ihtiyaçlarını karşılıyor.

Başkanın vurgusu ve hizmetin büyümesi:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu hizmetle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 'Hayatı paylaşmak, yükü birlikte omuzlamaktır. Manisa’mızda yatağa bağımlı, yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın hastane ulaşımlarını güvenle sağlıyoruz. Filomuzu büyüttük, 2026 yılında bin 300 hastamızın yanında olduk. Yalnız değilsiniz, kimse yoksa biz varız.' Bu açıklama, belediyenin dayanışma ve erişilebilirlik hedefinin altını çiziyor.

Vatandaşların deneyimleri:

Hizmetten yararlanan hasta yakınları memnuniyetini dile getiriyor. Hasta yakını Hakan Tunay, 76 yaşındaki hastalarının inme sonrası tek başına hareket edemediğini belirterek, 'Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinden memnunuz. Aradığımız zaman, randevu aldığımız zaman hastane kontrollerinde güler yüzlü bir şekilde karşılıyorlar. Doktorların rutin kontrollerine göre gidiyoruz. Her aradığımızda da ulaşabiliyoruz ve randevu alabiliyoruz' dedi.

Hizmetten altı yıldır faydalanan Erkut Götürücü ise omurilik felci nedeniyle göğsünden aşağısını hareket ettiremediğini belirterek, 'Belediyenin ambulansından çok memnunum. Sağ olsunlar, bize çok büyük avantaj sağlıyorlar' ifadelerini kullandı ve personelin yaklaşımını aile sıcaklığına benzetti.

Operasyonel detaylar ve başvuru:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Müştak Aydın, araç kapasitesinin artırıldığını ve hizmetin güçlendirildiğini aktardı. Aydın, '2025 yılında bir hasta nakil ambulansımız varken şu anda üç hasta nakil ambulansımızla vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen, yatağa bağımlı hastalarımızın evden hastaneye, hastaneden eve nakillerini güvenli bir şekilde gerçekleştiriyoruz' dedi.

Başvuru yapmak isteyenler 0236 503 35 30 numaralı telefonu arayarak veya ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden başvuruda bulunabiliyor. Belediye yetkilileri, 2026 Ekim sonu itibarıyla 1.300 hastanın naklinin gerçekleştirildiğini ve hizmetin devam edeceğini belirtiyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YATAĞA BAĞIMLI, YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN SAĞLIK KURULUŞLARINA...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, YATAĞA BAĞIMLI, YAŞLI VE ENGELLİ VATANDAŞLARIN SAĞLIK KURULUŞLARINA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRAN ÜCRETSİZ HASTA NAKİL HİZMETİNİ 17 İLÇEDE SÜRDÜRÜYOR. 2026 YILI EKİM AYI SONU İTİBARIYLA BİN 300 HASTANIN NAKLİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, HİZMETTE KULLANILAN AMBULANS SAYISI DA ÜÇE ÇIKARILDI. BAŞKAN BESİM DUTLULU, "HAYATI PAYLAŞMAK, YÜKÜ BİRLİKTE OMUZLAMAKTIR. YALNIZ DEĞİLSİNİZ, KİMSE YOKSA BİZ VARIZ" DEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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