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Birlik ve hizmetin devamı: Üsküdar'da başkan vekili seçimi sonrası

Özdemir, Üsküdar'da başkan vekili seçilen Muhammed Emin Sarıoğlu'na başarı diledi; Dündar Ziya Gültekin için taziyelerini iletti ve hizmet kararlılığını vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:31

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Birlik ve hizmetin devamı: Üsküdar'da başkan vekili seçimi sonrası

taziye ve görev teslimi:

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile yeni seçilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu bugün Üsküdar Belediye Binası önünde basın toplantısı gerçekleştirdi. Özdemir konuşmasına, trafik kazasında hayatını kaybeden Dündar Ziya Gültekin için Allah'tan rahmet dileyerek başladı ve merhuma duyulan derin üzüntüyü dile getirdi.

Özdemir, taziye mesajının ardından yasa gereği yapılan belediye başkan vekilliği seçimine ilişkin bilgi verdi. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen seçimin ardından meclis üyelerinin oyuyla Muhammed Emin Sarıoğlu başkan vekili olarak belirlendi. Başkan Özdemir, hem başkana hem de Üsküdar halkına hayırlı olmasını diledi.

hizmet vurgusu ve sürdürülebilirlik:

Özdemir, konuşmasında Üsküdar'da oluşturulan siyasi ve idari atmosferin korunacağı mesajını verdi. Allah'ın izniyle meclis üyeleri, belediye teşkilatı ve özellikle Muhammed Emin Sarıoğlu’nun çabalarıyla Dündar Ziya Gültekin’in bir ayda oluşturduğu atmosferin sürdürülüp hizmetlerin devam ettirileceğini söyledi.

Başkan vekili olarak seçilen Sarıoğlu da konuşmasında sorumluluğu üstlenen tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Sarıoğlu, Dündar Ziya Gültekin’in 20 yılı aşkın süreyle Üsküdar’a hizmet eden bir isim olduğunu, kendisinin geride bıraktığı izleri yaşatmayı ve hizmetleri devam ettirmeyi amaçladıklarını belirtti.

toplumsal dayanışma ve saha çalışmaları:

Özdemir, Üsküdarlıların beklentilerine uygun şekilde hizmetlerin eşit ve ortak biçimde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Hangi partiden olursa olsun, yeni başkan vekilinin tüm Üsküdarlıların hizmetinde olacağını vurguladı.

Toplantının ardından heyetle birlikte Dündar Ziya Gültekin’in mezarı başına gidilerek dua edileceği, daha sonra Şile ve Ağva gibi selden etkilenen ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelinerek yardımların ve iyileştirme çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi. Özdemir sözlerini, hem merhuma hem de sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleriyle tamamladı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu da konuşmasının sonunda hizmetlerin hayırlı olmasını dileyip Dündar Ziya Gültekin için tekrar rahmet temennisinde bulundu ve ruhunun şad olmasını diledi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNİN...

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİNİN ARDINDAN KONUŞTU

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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