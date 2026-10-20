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Enerji güvenliği sınavında dünya ve Türkiye'nin öncelikleri

Bakan Alparslan Bayraktar, Ankara Üniversitesi açılışında enerji krizinin derin olduğunu, talep artışı ve dışa bağımlılığın cari açığı etkilediğini söyledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Caner Şahin

Enerji güvenliği sınavında dünya ve Türkiye'nin öncelikleri

Enerji krizi ve Türkiye'nin önceliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde dünyada ve Türkiye'de enerji güvenliğinin önemine vurgu yaptı. Bayraktar, enerjiye kesintisiz, kaliteli ve uygun fiyatlı erişimin hem günlük yaşam hem de ülkelerin geleceği için kritik olduğunu belirtti.

enerjinin günlük hayata etkisi:

Konuşmasında, enerji arzının görünürlüğünün düşük olmasının kamuoyunda yanlış algılara yol açtığını ifade eden Bayraktar, "Enerjisiz bir hayat düşünmek mümkün değil." dedi. Tüm gün ve gece boyunca elektrik, doğal gaz ve akaryakıt ulaştırmaya çalışan büyük bir ekip olduğunu, bunların çoğu zaman fark edilmediğini vurguladı. Vatandaşın gündemine faturalar, zam ve kesintiler geldiğinde enerji meselesinin daha belirgin hale geldiğini söyledi.

kriz nedenleri ve Türkiye'ye yansımaları:

Bakan Bayraktar, küresel çatışmalar, tedarik zincirindeki kırılmalar ve jeopolitik risklerin enerji güvenliğini öne çıkardığını belirterek, "Dünyada enerji krizinin tam ortasındayız ve bu benim tabirim değil, bütün dünyadaki enerji uzmanlarının söylediği şey. Modern zamanların en büyük enerji kriziyle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Bayraktar, bu krizin 1973 veya 1979'daki krizlere benzemediğini; 2020'deki pandemi, 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer ticari ile lojistik gerilimlerin birleştiğini anlattı.

Yapay zeka çağını aynı zamanda bir elektrik çağı olarak niteleyen Bayraktar, Türkiye'de nüfus artışı, ekonomik büyüme, elektrikli ulaşım, artan soğutma ihtiyacı ve su arıtma gibi etkenlerle elektrik talebinin artacağını belirtti. Buna paralel, Türkiye’nin önündeki temel hedeflerden birinin artan enerji talebini karşılamak, diğerinin ise petrol, doğal gaz, kömür ve maden ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılığı azaltmak olduğunu söyledi.

Bayraktar, enerji ithalatının döviz ihtiyacını artırdığına ve cari açıkta enerji ile maden ithalatının belirleyici rol oynadığına dikkat çekerek, "Türkiye o kadar çok enerji ithalatı yapıyor ki maalesef ekonomideki kırılmaları dönem dönem yaşıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Bu nedenle enerjide dışa bağımlılığı düşürecek politikaların önemine vurgu yaptı.

Program, Bakan Bayraktar'ın konuşmasının ardından Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen fotoğraf çekimi ve ödül takdimiyle sona erdi.

BAKAN BAYRAKTAR, ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ&#039;NE KATILDI

BAKAN BAYRAKTAR, ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ'NE KATILDI

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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