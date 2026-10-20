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Brüksel buluşması: Çiftçi güvenlik iş birliğini öne çıkardı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Brüksel'de üçlü bakanlar zirvesine katıldı; Emniyet ile Belçika Polisi 2027-2028 ortak eylem planını imzalayacak.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:44

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EDİTÖR: Caner Şahin

Brüksel buluşması: Çiftçi güvenlik iş birliğini öne çıkardı

Brüksel temasları: iç güvenlik diplomasisi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de güvenlik diplomasisi temaslarını sürdürüyor. Ziyaret, Belçika'nın yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına ev sahipliği yaptığına dair güvenlik endişeleri çerçevesinde önem taşıyor.

Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Dışişleri Bakanı ile birlikte Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katıldı; toplantı kapsamında bir aile fotoğrafı da çekildi.

toplantının odağı:

Üçlü Bakanlar Zirvesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Belçika Federal Polisi arasında; başta terörizm, organize suçlar, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olmak üzere sınır aşan suçlarla mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesini hedefleyen 2027-2028 Yılları Ortak Eylem Planı imzalanacak.

iş birliğinin araçları:

Plan çerçevesinde karşılıklı uzman toplantıları ve eğitim faaliyetleriyle bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması öngörülüyor. Ayrıca operasyonel koordinasyon, istihbarat paylaşımı ve kapasite geliştirme adımlarıyla ortak mücadelenin somutlaştırılması amaçlanıyor.

Brüksel buluşması, Türkiye ile Belçika arasındaki kurumsal güvenlik iş birliğini derinleştirme yönünde atılan adımların çerçevesini çiziyor ve 2027-2028 dönemine ilişkin ortak çalışma esaslarını belirlemeyi hedefliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına ev sahipliği...

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin ele başı ve elemanlarına ev sahipliği yapan Belçika’da Güvenlik Diplomasisi temaslarını sürdürüyor.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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