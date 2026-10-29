Biruni Üniversitesi'nden sağlık eğitiminde yapay zekâ odaklı UNESCO kürsüsü hamlesi

Biruni Üniversitesi bünyesinde yeni bir UNESCO kürsüsü resmen kuruldu

Biruni Üniversitesi bünyesinde kurulan "Sağlık Eğitiminde Yapay Zekâ Destekli İleri Simülasyon Teknolojileri UNESCO Kürsüsü", UNESCO'nun Paris'teki genel merkezi tarafından resmen kabul edildi. Kürsü, Türkiye'de sağlık ve yapay zekâ alanlarını birlikte ele alan ilk UNESCO kürsüsü olma niteliğini taşıyor ve sağlık eğitiminde ileri teknolojilerin yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

amaç ve faaliyet alanları:

Kürsü, Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğiyle çalışacak. Programın öncelikli hedefleri arasında yapay zekâ destekli klinik simülasyon teknolojilerinin geliştirilmesi, sağlık profesyonellerinin eğitiminde yenilikçi yöntemlerin kullanılması ve uluslararası araştırma projelerinin hayata geçirilmesi bulunuyor. Bu yaklaşım, öğrencilerin klinik karar verme, problem çözme ve uygulama becerilerini geliştirmeye odaklanıyor.

Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, kürsünün üniversitenin uluslararası bilimsel görünürlüğüne katkı sağlayacağını belirtirken, sağlık bilimleri ile ileri teknolojilerin birlikte geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı. Yüksel, "Sağlık eğitiminin geleceği, tıp bilimleri ile yapay zekâ ve ileri teknolojilerin bir arada kullanılmasından geçiyor" diyerek amacın yalnızca teorik bilgi değil, uygulamalı ve teknolojik destekli eğitim modelleri oluşturmak olduğunu ifade etti.

program süresi, etik ve uluslararası iş birlikleri:

Kürsü dört yıllık bir program çerçevesinde faaliyet gösterecek ve eğitim, araştırma ile uluslararası iş birliklerine odaklanacak. Program kapsamında uluslararası sempozyumlar, eğitim faaliyetleri ve yapay zekâ destekli sağlık araştırmaları planlanıyor. Bu çalışmaların önemli bir başlığını ise sağlıkta yapay zekânın etik ve sorumlu kullanımı oluşturacak; güvenilirlik, şeffaflık ve insan odaklı kullanım ön plana alınacak.

Rektör Yardımcısı ve Kürsü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Solak, amaçlarının yapay zekâ destekli klinik simülasyon uygulamalarını geliştirip daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi. Solak, eğitim faaliyetlerinin yalnızca üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle sınırlı kalmayacağını, dezavantajlı grupların da programdan yararlanmasının hedeflendiğini vurguladı. Uluslararası akademik ağlarla iş birliklerinin geliştirilmesi ise programın sürdürülebilirliğini ve etki alanını genişletmeyi amaçlıyor.

yönetim kadrosu ve öncelikli çalışma başlıkları:

Kürsünün başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Solak üstleniyor. Kürsünün eş başkanları arasında Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Koray Şahingöz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Burak Önal ve Dr. Nuriye Niğdelioğlu Happani bulunuyor. Araştırma Direktörlüğü görevini Zülal Çelik yürütecek.

Dört yıllık program kapsamında yapılacak çalışmalar arasında yapay zekâ destekli sağlık eğitimi modelleri oluşturma, ileri klinik simülasyon teknolojileri geliştirme, uluslararası bilimsel araştırmalar yürütme ve sağlıkta yapay zekânın etik kullanımına ilişkin politika önerileri geliştirme yer alıyor. Üniversite, tıp ve mühendislik disiplinlerini bir araya getirerek hem eğitim hem de araştırma alanında yenilikçi uygulamalar üretmeyi hedefliyor.

Biruni Üniversitesi'nin kurduğu bu kürsü, üniversitenin bilimsel birikimini uluslararası düzeye taşıma hedefini destekleyerek sağlık eğitiminde teknoloji odaklı dönüşümün hızlanmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE KURULAN “SAĞLIK EĞİTİMİNDE YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ İLERİ SİMÜLASYON TEKNOLOJİLERİ UNESCO KÜRSÜSÜ”, UNESCO’NUN PARİS’TEKİ GENEL MERKEZİ TARAFINDAN RESMEN KABUL EDİLDİ.