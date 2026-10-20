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Erdoğan başkanlığında MKYK'de yerel yönetimler sunumu ve TBMM gündemi görüşüldü

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 14.30'da Genel Merkez'de toplandı; Yerel Yönetimler sunumu ve TBMM gündemi ele alındı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan başkanlığında MKYK'de yerel yönetimler sunumu ve TBMM gündemi görüşüldü

Erdoğan başkanlığında MKYK'de yerel yönetimler sunumu ve TBMM gündemi görüşüldü

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantı saat 14.30'da başladı.

gündem ve sunum:

Toplantıda Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından sunum yapılacağı bildirildi. Ayrıca TBMM Parti Grubu çalışmaları ile TBMM gündeminin değerlendirileceği öğrenildi.

toplantının kapsamı:

Edinilen bilgilere göre MKYK toplantısında anılan sunum ve TBMM'ye ilişkin gündem maddeleri çerçevesinde değerlendirmeler yapıldı. Resmi açıklamalar gelene kadar toplantıya dair detayların parti kaynaklarından paylaşılması bekleniyor.

AK Parti MKYK toplandı

AK Parti MKYK toplandı

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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